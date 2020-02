Kui kauaoodatud e-immuniseerimispass lõpuks toimima hakkab, vähendab see ka arstidelt nõutavat bürokraatiat, kuid seni tuleb meedikutel iga tehtud vaktsiini kohta viis teatist esitada.

Vaktsiine tegevatel arstidel tuleb lisaks süstimisele tegelda ka paberimajandusega: immuniseerimisteatis portaali digilugu.ee, juhul, kui visiidil veel muudki tehti, lisada digilukku epikriis, esitada haigekassale vaktsineerimise kohta raviarve, märkida vaktsineerimine ka enda infosüsteemi ning esitada terviseametile igal aastal vaktsineerimiste aruanne.

Irina Filippova terviseametist, Anneli Romulus tervise ja heaolu infosüsteemide keskusest (TEHIK) ja Kärt Sõber sotsiaalministeeriumist ehk kolmest ametkonna, mis immuniseerimise eest vastutavad, esindajad vastasid ERR-i küsimusele, miks ei võiks piisata ühest ainsast teatisest, et kui kõik raviasutused võtavad kasutusele e-immuniseerimispassi, aitabki see infovahetust ja arstide koormust parandada.

"Kui vaktsineerija edastab andmed tervise infosüsteemi (TIS) uue standardi järgi, siis liigub see info e-immuniseerimispassi, mis on nähtav tervikdokumendina nii arstile kui ka patsiendile. Tehniliselt ei ole TIS-i poolelt vajadust saata tervishoiuteenuse osutaja poolt korraga nii teatist kui ka epikriisi immuniseerimise plokiga," selgitasid nad ühises vastuses.

See tähendab, et ambulatoorse haigusjuhu kokkuvõttes on olemas ka immuniseerimise andmeplokk ja seega nii immuniseerimisteatist kui ka epikriisi mõlemat ei ole tarvis edastada.

Paraku tuleb e-immuniseerimispassi rakendamiseks minna üle uuele standardile, mida paljud raviasutused ei ole veel teinud, ehkki juba paar aastat on neile kehtinud kohustus saata immuniseerimisinfot tervise infosüsteemi uue standardi järgi.

Teada pole ka see, millal uus süsteem terviklikult tööle hakkab. ERR kirjutas eelmisel nädalal, et praegu pole võimalik prognoosida veel sedagi, kas küsimus on kuudes või aastates.

TEHIK-u seisukohalt on nemad kõik vajalikud rakendused e-immuniseerimispassi toimimiseks ära teinud ja nüüd tuleb raviasutustel uus standard oma programmidesse rakendada. Samas märkis TEHIK-u esindaja, et andmete uue standardi järgi esitajate hulk suureneb igal aastal: eelmisel aastal oli neid 98 ja vana standardi järgi esitas info 485 tervishoiuasutust.

Palju sõltub aga arendajast, kellega raviasutusel on leping, ning sellest, kui mugav on arsti kasutatav infosüsteem vajalike andmete edastamiseks. Enamik perearste kasutavad oma töölaual näiteks programmi Perearst 2, mis töötab praegu vana standardi järgi ning ei võimalda immuniseerimisandmeid e-immuniseerimispassis kuvada.

Jaanuaris kohtusid terviseameti, sotsiaalministeeriumi, TEHIK-u ja perearstide seltsi esindajad ning ka programmi Perearst 2 arendaja Medisoft. Arendaja lubas veebruariks esitada perearstide seltsile uue standardi rakendamise ajakava ning järgmine koosolek tuleb aprillis.