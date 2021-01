WHO soovitab enamikul rasedaist mitte kasutada Moderna ja Pfizeri vaktsiine

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) ei soovita raseduse ajal kasutada Moderna ja Pfizeri koroonavaktsiine. Erandiks on need rasedad, kellel on haigusega suur kokkupuuteoht või kuuluvad riskirühma.

"WHO soovitab raseduse ajal mRNA baasil koroonavaktsiini mitte kasutada, välja arvatud juhul, kui raseda vaktsineerimisest saadav kasu kaalub üles võimaliku vaktsiiniriski - näiteks kui rasedal naisel on haigused, mis asetavad ta kõrgemasse riskirühma," teatas WHO oma avalduses.

WHO sõnul pole rasedate kohta piisavalt andmeid, et hinnata koroonavaktsiini efektiivsust või riski raseduse ajal. Rasedatele tuleb teatada, et puuduvad kindlad andmed vaktsiini ohutusest ja efektiivsusest nende puhul. WHO teatas, et soovitusi ajakohastatakse, kui saadakse rohkem andmeid.

Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiinid ei ole valmistatud elusviirusest, vaid põhineb mRNA tehnoloogial.

"MRNA ehk messenger RNA - mis on nimetatud geneetilisi juhiseid edastavate molekulaarsete kullerite järgi - ise ei sisene rakutuuma ja laguneb kiiresti. Loomade arengu- ja reproduktiivtoksilisuse uuringud pole kahjulikku mõju näidanud," teatas WHO.

Moderna ja Pfizer ei kaasanud rasedaid koroonavaktsiini katsetesse. Mõlemad ravimifirmad on lubanud luua registri, et uurida vaktsiini mõju rasedatele ja imikutele.

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse sõnul võivad rasedad end soovi korral koroonaviiruse vastu vaktsineerida, kuid enne võiks konsulteerida patsiendi kliinilise meeskonnaga.

