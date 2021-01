Silla ehitus venis pikalt kohtuvaidluse tõttu. Tallinna Sadama infrastruktuuri divisjoni juht Peeter Nõgu ütles, et praegu on selle lepingujärgne valmimisaeg 2021. aasta augustis, aga ehitaja loodab selle valmis saada juba varem.

"Praeguseks hetkeks on sillaehituses valminud ja paigaldatud raudbetoonist kesksammas ja kaldatoed. Alustatud on pealisehituse teraskonstruktsioonide paigaldusega. Samaaegselt käib silla juhtimis- ja jälgimissüsteemide projektdokumentide koostamine," kirjeldas Nõgu.

Valmis saades saab sild olema Eestis ainulaadne, sest on pöörd-avatav. Võimalus silda avada tagab ka Vanasadama Jahisadama toimimise ning väikelaevade vastuvõtu.

Silla projektlahenduse kavandi "New Balance 100" autorid on Witteveen + BOS ja arhitekt Robert-Jan van der Veen arhitektuuribüroost Plein06. Silla ehitab KMG Inseneriehituse AS.

Sild on osa Vanasadama arendusplaanist nimega "Masterplan 2030", mille eesmärk on ühendada sadam ja linnaline arendus funktsionaalselt toimivaks süsteemiks.

Silla ehitus ja hooldus läheb maksma 4,22 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.