Klaasi sõnul ei mängi Seli kriminaalkorras süüdijäämine aukodaniku tiitli juures rolli

Ettevõtja Neinar Seli võib saada Tartu linna aukodanikuks, kuid samas on võimalikule aukodanikule määrataud toimingupiirangu rikkumises kriminaalkaristus. Linnapea hinnangul on olulisem aga elutöö, mitte üksik seik sellest.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles ERR-ile, et aukodanikuks nimetamise ettepaneku tegemisel arvestatakse inimese elutööd, mitte üksikut episoodi sellest.

Klaas sõnas, et Seli kriminaalkorras süüdijäämine polnud seotud Tartu linnaga ja selle eest määratud karistus on ammu kustunud.

"Neinar Seli esitas aukodaniku kandidaadiks Tartu Spordiliit, oma toetuskirjad saatsid Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Kaitseliidu Tartu malev. Neinar Seli tegevus ettevõtja ja investorina Tartu ettevõtlusmaastikul, tema ettevõtete panus Tartu linna ja linnaruumi edendamisse ning tegevus spordi-, haridus- ja kultuurimetseenina on tunnustamist väärt," lisas Klaas.

Klaas sõnas, et aukodaniku tiitli nominentide kaalumisel ei koostata pingerida ning kõik tiitlist ilma jäänud kandidaadid on ka terve Eesti kontekstis teenekad inimesed, kes on andnud olulise panuse.

Tartu linna aukodaniku nimetus ja sellega kaasnev Tartu Suurtäht antakse ettepanekuga lastearst Lemme Haldrele, kirjandusteadlasele Jüri Talvetile ja ettevõtja Neinar Selile.

Kokku oli võimalikke kandidaate 12 ning tiitlile ei esitatud nende seast näiteks viroloogiaprofessor Irja Lutsari, folklorist Mall Hiiemäed, vabadusvõitleja Mart-Olaf Niklust ja arstiteadlast professor Eero Vasarit.