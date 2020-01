Ettevõtjad ja poliitikud kritiseerivad erakondlaste kuulumist nimetamiskomiteesse

Kui aastaid olid riigifirmade nõukogud poliitiliselt mehitatud, siis Tallinna Sadama korruptsiooniafääri järel asjad muutusid. Reformierakondlase Neinar Seli juhitud nõukogu ei olnud võimeline ära hoidma süüdistuste kohaselt miljonitesse ulatuvate altkäemaksude küsimist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jüri Ratase esimene valitsus lõi suuresti sel põhjusel nõukogude liikmete nimetamiskomisjoni.

"Seda sammu on võimatu täna ülehinnata, kuivõrd palju see andis juurde riigiettevõtete juhtimise parandamisse. Ma olen riigiettevõtete nõukogudes olnud viimased 12 aastat, küll väikese vahega, aga näinud väga teravat erakondade kemplemist iga nõukogu liikme kui ka olulise otsuse juures. Pärast nimetamiskomitee loomist on see kõik kadunud," rääkis Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas.

Valitsuse otsus viia parteilased nimetamiskomiteesse, võib mitme ettevõtja ja poliitiku hinnangul viia probleemideni.

"Mul on isiklik kogemus Mart Laari esimese valitsuse ajast, kus me tegime täpselt samu vigu, kui me püüdsime kas otseselt või poolpoliitiliselt riigiettevõtteid juhtida. Need olid tehtud kõige paremate kavatsustega, aga siis hiilis kuskilt ikkagi sisse poliitiline või erakondlik omakasu, mida oli algul raske märgata ja pärast raske takistada," kommenteeris ettevõtja Tiit Pruuli.

EKRE oma otsust parteikaaslane riigifirmade nõukogusid valima panna seni kommenteerida ei ole soovinud. Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles, et tema selles probleemi ei näe.

"Aga see on ju ka loomulik, et nimetatakse ikkagi neid inimesi nõukogudesse, keda tuntakse, kelle suhtes on ka usaldus, keda tuntakse paremini. See tõstatus, et inimene ei võiks erakonda kuuluda, on minu arvates põhiseadusevastane," rääkis Seeder.

Nimetamiskomitee loomise ajal valitsuses sotsiaaldemokraate juhtinud Jevgeni Ossinovski hinnangul on valitsus tagasi pöördumas poliitiliselt juhtitud riigifirmade suunas.

"Nende erakondade käekirja tundes julgeks pigem ennustada, kui nüüd apoliitiliste nõukoguliikmete ametiaeg lõppema hakkab, siis need asendatakse juhtumisi nende inimestega, kes on kas tänaste valitsusparteide liikmed või nende lähedased sõbrad. Loomulikult, juurde käib sinna see, et parteipilet meest või naist ei riku, mis faktiliselt on tõsi, aga avalikkusel veenduda selles, kas konkreetne inimene on valitud teatud kompetentsi põhiselt või parteilisest kuuluvusest, on sellises olukorras kaunis keeruline," kommenteeris Ossinovski.

Arakas olukorda selliselt veel ei näe. "See samm, nimetamiskomitee loomine, oli hästi suur samm edasi. Nüüd on tehtud mõnevõrra väike samm tagasi. Ma ei usu, et see tähendaks mingit kvalitatiivset olulist langust tagasi. Seda ma ei arva," ütles ta.