Neljapäevasel Tartu linnavolikogu istungil lahkub opositsioon ühiselt protestiks hääletuselt, kus otsustatakse Tartu aukodanike tiitli saajad, kelle seas on ka ettevõtja Neinar Seli. Opositsioon põhjendab otsust sellega, et nad ei saa oma seisukohti hääletusel selgelt esitada.

Vastasrind leiab, et võimukoalitsiooni viis sundida opositsiooni olukorda, kus nende seisukohti ei ole võimalik hääletusel selgelt esitada, on teerullimeetod.

"Aukodanike tiitli ja Tartu Tähe kavaleride küsimuses on oluline leida konsensus kõikide Tartu valijate esindajate hulgas ja paketina tiitli saajate läbi surumine kahjustab kõiki tiitli saajaid ja aukodanike ning Tartu Tähe kavaleride mainet tervikuna. See on väga halb praktika," teatas Keskerakonna fraktsiooni esimees Valdimir Šokman.

Ta lisas, et aukodanike ja Tartu Tähe kavaleride nimetamine on oluline küsimus, kus tuleb konsensust otsida juba varem ka opositsiooniga kokkuleppele jõudes.

Tartu opositsiooni kuuluvad Keskerakonna, EKRE, Isamaa ning valimisliitude Tartu heaks ja Tartu eest saadikud.

Koalitsiooni kuuluv volikogu liige Heljo Pikhof (SDE) ütles ERR-ile, et palju vastukaja tekitanud ärimehe Neinar Seli nimetamine aukodanikuks on osalt mõistetav, kuna Seli on Tartu jaoks palju head teinud.

"Aga eks see ole mõneti ebaõiglane tänaste aukodanike suhtes," lisas Pikhof.

Ta sõnas, et Seli karistus on küll kustunud ja seda ei saa ka terve elu meenutada, kuid karistust ei saa ka olematuks teha.

Lisaks Selile antakse tiitel ka lastearst Lemme Haldrele ja kirjandusteadlasele Jüri Talvetile, kes esitati tiitlile sotside ettepanekul.

Seli esitas kandidaadiks Tartu Spordiliit ning seda toetasid Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Kaitseliidu Tartu malev.