Reformierakonna otsus võtta korruptsioonikahtlusega Keskerakond esimese valikuna läbirääkimiste laua taha, viitab sellele, et et teatud piirini suhtutakse korruptsiooni sallivalt, leiab endine peaprokurör ja erakonna Isamaa ühenduse Parempoolsed toetajaliige Lavly Perling.

Perling kirjutas Postimehes avaldatud arvamusloos, et üks tulevase valitsuse peamisi ülesandeid peaks olema korruptsiooniriskide maandamine, kuid see saab olema keeruline, sest avalikkuses kõlanud kahtlustuste järgi on tegu poliitilise korruptsiooni kõrgtasemega.

"Praegu leidsime end olukorrast, kus ühel koalitsioonikõneluste eesläbirääkijal on väärteomenetlus korruptsiooniasjas pooleli, erakondadest üks on kriminaalasjas korruptsioonis kahtlustatav ja teine on sellise erakonnaga läbirääkimisi pidades tekkinud situatsiooni normaliseerunud."

Perling toob ühe esimese reaalse ohuna välja selle, et tulenevalt Keskerakonna korruptsioonikahtlustest ei saa nad Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul tulevases valitsuses ei justiits- ega siseministri kohta.

Perlingu sõnul on aga Eesti õigussüsteemi läbipaistvuse ja sõltumatuse garantiisid olnud alati põhimõte, et justiitsminister ja siseminister tulevad eri erakondadest, et vältida riski, et ühe erakonna huvid tõusevad kõrgkorruptsiooniasjades esile, puudutagu see menetluse infot, asutusejuhtide ametisse nimetamist või korruptsioonivastase võitlusega seotud seadusandlikke muudatusi.