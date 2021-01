Reps uues valitsuses ministrikohta ei võta

Koalitsiooniläbirääkimistel Keskerakonda esindav, novembris skandaaliga haridusministrikohalt lahkunud Mailis Reps kinnitab, et ei võta loodavas valitsuses ministrikohta.

Ajakirjanduses on viimasel nädalal spekuleeritud, kas loodavas valitsuses asub ministriametisse ka Reps.

"Tähelepanu on meeldiv, kuid selleks, et koalitsiooniläbirääkimisi pidavad delegatsioonid saaksid keskenduda sisuteemadele ja vältimaks erinevaid spekulatsioone, kinnitan, et järgmises valitsuses mina ministrina ei jätka," ütles Reps meediale saadetud avalduses.

Reps astus eelmise aasta novembris haridusministrikohalt tagasi pärast Õhtulehes ilmunud artikleid sellest, kuidas ta ministrina lasi oma lapsi maksumaksja raha eest sõidutada.

Politsei käivitas Repsi ametiauto kasutamise uurimiseks ka väärteomenetluse, mis veel kestab.