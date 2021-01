Tööandja saab muuta koroonaviiruse vaktsiini töötajatele kohustuslikuks

Ida-Viru keskhaigla juhtkonna ootused ja lootused vaktsineerimist soovivate töötajate hulgale oli tegelikkusest erinev, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui esimesele vaktsineerimise võimalusele reageeris 130 inimest kohe, siis me ootasime, et see tempo jätkub, aga praegu on see olnud natuke leigem kui me oleksime oodanud," rääkis Ida-Viru keskhaigla ülemarst Toomas Kariis.

Kariis ütles, et sundima kedagi ei hakata. "Haigla on suur ja kellel on näiteks meditsiiniõe kutse, siis tuleb ta paigutada osakonda, kus nakatumiste risk on väiksem. Me ikkagi püüame tulla toime nende jõududega, kes meil on," sõnas ta.

Mitme asutuse töötajad on aga pöördunud tööinspektsiooni poole, et uurida võimaluse kohta vaktsiinist loobuda. Pöördunud on ka tööandjad, kes uurivad võimalusi kohustada töötajaid vaktsineerima.

Tööinspektsiooni hinnangul on asi selge: tööandja peab olenemata töövaldkonnast hindama tööga seotud riske ja koroonaviiruse leviku valguses tuleks need riskid ümber hinnata.

"Kui kõik need riskid on hinnatud ja tööandja on leidnud, et vaktsineerimine on selles olukorras proportsionaalne ja vajalik, siis ta seab sellele ametikohale uue kvalifikatsiooninõude ja kui töötaja sellele kvalifikatsiooninõudele ei vasta, siis see töösuhe võib tõepoolest lõppeda erakorralise ülesütlemisega. Põhjus ei ole selles, et töötaja keeldub vaktsineerimisest, vaid lihtsalt see, et ta ei kvalifitseeru sellele ametikohale," selgitas tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep.

Vaktsineerituse lisamine kvalifikatsiooninõudesse peab aga olema proportsionaalne. Näiteks meditsiini- ja hooldustöötajatel on risk nakatuda ja kanda nakkust edasi nõrga tervisega inimestele suurem kui näiteks õpetajatel või klienditeenindajatel, kes saavad kasutada lisameetmeid ohutuse tagamiseks.

"Aga kui neid enam ei ole või need ei ole piisavad, siis ka selle inimesega, kes ei saa näiteks meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida, võib töösuhe lõppeda," ütles Saarep.

Meditsiiniõiguse vandeadvokaat Maret Kruus ütles samuti, et töösuhte lõpetamine peaks olema erandlik ja viimane abinõu.

"Konkreetselt tervishoiuasutustel on võimalus kasutada isikukaitsevahendeid täiendavalt, teha regulaarselt testimist töötajatele endale ja osadel juhtudel on võimalik tööd niimoodi ümber korraldada osakondade vahel, et riskid oleksid väiksemad," rääkis Kruus.

Kui tööandja muudab vaktsineerituse osaks kvalifikatsiooninõudest ja töötaja leiab, et sellel ametikohal on see nõue ebaproportsionaalne, saab töötaja pöörduda nii tööinspektsiooni kui ka kohtu poole.