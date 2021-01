"Itaalia kodanike tervise kaitsmine ei ole asi, milles saaks järeleandmisi teha," ütles erakorraline pandeemiavolinik Domenico Arcuri teisipäeva õhtul. Ministrid ja piirkondade juhid arutasid, kuidas itaallasi kaitsta, ning kõne all olid tsiviil- ka kriminaalmeetmed, lisas ta. "Otsustati üksmeelselt, et neid samme alustatakse mõne päeva pärast."

Euroopa Liit andis erakordselt kiiresti välja töötanud Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiinile detsembri lõpus kasutusloa ja natuke aega hiljem algas ka vaktsineerimine.

Möödunud reedel teatas aga Pfizer ootamatult, et järgmise kolme-nelja nädala jooksul tekib tarnetes viivitus, mille põhjuseks on tootmisvõimsuse suurendamine firma Belgia tehases. Järgmisel päeval tehti ühisavaldus Saksa partneri BioNTechiga, milles lubati, et viivitus piirdub nädalaga.

Loodetust väiksemad vaktsiinipartiid on teinud murelikuks kogu pandeemiast puretud Euroopa, kus Itaalia on üks rängemalt kannatanud riike.

Arcuri ütles, et Itaalial jäi sel nädalal saamata 29 protsenti lubatud vaktsiinidoosidest.

"Vaktsineerimiskampaaniat ei saa pidurdada, eriti et paljudel itaallastel, kes on esimese doosi saanud, on vaja teist."

Itaalias on koroonaviiruse tõttu surnud üle 83 000 inimese. Esimese vaktsiinisüsti on praeguseks saanud üle 1,2 miljoni inimese.