Luminorist lahkunud Erkki Raasuke siirdub Skeletoni finantsjuhiks

"Olen end kindlalt lubanud ühte projekti ja veel kahte väiksemasse, milles olen lubanud ilmselt kaasa lüüa. Need on kõik oluliselt väiksemad asjad kui Luminor," rääkis Raasuke Eesti Päevalehe nädalalõpulehele. "Jah, me räägime Skeletonist. Alustan veebruarist finantsjuhina."

"Skeletoni asutajad kutsusid mind finantsvaldkonda arendama ja tegema ettevalmistusi mahukaks kapitali kaasamiseks, kas eraturul või börsil," selgitas Raasuke.

Skeleton Technologies on Eesti ettevõte, mis töötab välja ja toodab superkondensaatoreid.