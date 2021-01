Keskerakond toob valitsusse väljast kaks ministrit

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul on erakonna fookus järgmises koalitsioonis majanduse taaskäivitamine.

Keskerakond tõi valitsusse kaks ministrikandidaati väljastpoolt erakonda. Nii diplomaat Eva-Liisa Liimetsale kui ka Põhja prefekt Kristian Jaanile tähendab ministriamet täiesti uut lehekülge karjääris.

Läbirääkimised Jaaniga olid märgilised, ütles erakonna aseesimees Mailis Reps. "Me ootame siseturvalisusest ühiskonnas väga palju. Tema tulek peaks kaasa aitama, et erakonnas sees reeglistik läbi vaadata ja erakond tõeliselt põhimõtteliselt tegevpolitseiniku poolt muuta igakülgselt korruptsioonivabaks," sõnas Reps.

Jaani ütles, et talle kui politseiametnikule tegi otsuse langetamise keeruliseks Keskerakonna korruptsiooniuurimine. "Sain veendumuse, et Keskerakonna jaoks on jätkuvalt väga oluline igasuguse korruptsiooni väljajuurimine erakonnast ning väga tõsiselt sellesse suhtutakse," märkis ta.

Erakonda astumiseks küsis Jaani aega.

Endine riigihalduse minister ja tulevane kultuuriminister Anneli Ott ütles, et otsustamiseks temal palju aega ei olnud.

"Olles juba minister ja olles poliitikas tuleb sellega arvestada, et vastutus tuleb võtta, kui seda pakutakse," sõnas kultuuriministrikandidaat Anneli Ott.

Tulevane keskkonnaminister Tõnis Mölder ütleb, et koalitsioonileppes on pööratud suurt tähelepanu just keskkonnatemaatikale.

"Oluline on, et kui me räägime Eesti keskkonnast, me räägime kliimast siis me peame siin kaasama erinevaid osapooli. Eelkõige ma pean silmas teadlasi, huvigruppe," sõnas Mölder.

Sotsiaalministri kohustused jagunevad nüüd kaheks. Tervise- ja tööministrikandidaat Tanel Kiige sõnul temal tööd vähemaks ei jää. "Covid-19 kriisi ajal annab see mulle võimaluse keskenduda tervisevaldkonnale, töövaldkonnale, Covid-19 vaktsineerimise küsimusele tööhõive võimalikult kiire taastumine," ütles Kiik.

Jaak Aab sai riigihalduse ministriks juba kolmandat korda ning ühtlasi on ta Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juht. Aabi sõnul pole koroona ajal uuel valitsusel pikka sisseelamise aega.

"Me siiski väga hea tahtega suutsime ka paljudes teravates teemades kokku leppida. vaadates valitsusdelegatsioonide koosseisu ma arvan, et sellest tuleb tugev valitsus," ütles Aab.