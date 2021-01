Keskerakonna poolt uueks välisministriks kutsutud Eva-Maria Liimets ütles, et liitub valitsusega selleks, et pakkuda erakonnale oma välis- ja julgeolekupoliitilist pädevust.

"Ma tulin tänasesse ametisse jagama oma välis- ja julgeolekupoliitika ekspertiisi ning selle suuna pealt töötama kaasa erakonna tegevuses," ütles Liimets vastuseks küsimusele enda ja Keskerakonna suhete kohta.

Tulevase välisministri sõnul jätkub uue valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika kindlasti senises suunas ning kannapööret oodata ei ole. "Eesti riigi suurem eesmärk on kindlasti jätkata senist välispoliitikat - kinnistada liitlassuhteid NATO-s, töötada tihedalt koos oma Euroopa Liidu partneritega, edendada Euroopa väärtusi - need on need põhilised asjad, millega me kohe tööd alustame ja jätkame," rääkis Liimets ERR-ile.

Venemaa suhete osas rõhutas Liimets Ukraina kriisi lahendamiseks sõlmitud Minski lepete täitmist kui eeltingimust suhete parandamiseks idanaabriga. "Ja sealt siis juba saab edasi vaadata," lisas ta.

Küsimusele, kuidas ta suhtub Keskerakonna koostööleppesse Vene võimuparteiga Ühtne Venemaa, vastas Liimets, kes ei ole Keskerakonna liige, et see küsimus tuleb adresseerida erakonna juhatuse ja seniste liikmete poole. "Kuid see koostöölepe on minu arusaamist mööda olnud juba kümmekond aastat varjusurmas, ega ole seetõttu tänases päevapoliitikas aktuaalne," lisas ta.

Liimets lubas kohe oma esimestel töötundidel hakata tegelema Soome valitsuse kehtestatud liikumispiirangutega koroonaviiruse leviku peatamiseks. "Milliseid konkreetseid ettepanekuid ma teen, saan ma vastata pärast seda, kui ma olen ametisse astunud, sest see eeldab väga mitmete detailsete küsimustega tutvumist, enne, kui on võimalik uusi soovitusi teha. Selles teemas ma usun, et me saame lähiajal veel vestelda," rääkis välisministri kandidaat.

Küsimusele, miks Keskerakond tema välisministriks kutsus, viitas Liimets, kes töötas seni Eesti suursaadikuna Prahas, oma kokkupuutele lahkuva peaministri ja Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega: "Üheks põhjuseks on kindlasti see, et minu tänasel ametikohal on meil olnud mitu kokkupuutepunkti. Ma olen aidanud kaasa tema visiidile Horvaatias ja kahele visiidile Tšehhis. Meil oli väga hea koostöö ja ma arvan, et see oli ajend, miks ma talle silma jäin ja mulle see ettepanek tehti."

Lisaks tunnistas Liimets, et on viimasel ajal mõelnud võimalikule muutusele oma tööalases karjääris ning kutse ministriks tulla langes selles mõttes soodsale pinnasele. "Ma vaagisin seda otsust pikalt, sest mulle meeldib väga ka minu tänane töö. Kuid viimane aasta olen ma mõelnud, et ma sooviksin võib-olla teha elus veel midagi, midagi uut ja huvitavat, saada üht-teist kogemust. Ja seetõttu olin ma sisemiselt uueks väljakutseks justkui valmis. Konkreetne ettepanek tuli mulle laupäeva hommikul ootamatult, sellist ettepanekut ma ei osanud oodata," rääkis uus välisminister.

Oma maailmavaate kohta vastas Liimets, et see on "pigem liberaalne, kuid nüanssides võib leida tükke siit ja sealt". "Selles osas on kindlasti teemasid ja valdkondi, kus ma olen erakonna vaadetega päri, aga on ka neid, kus ma võib-olla kõiki nüansse ei jaga. Need asjad vajavad kindlasti veel välja kujundamist," rääkis tulevane välisminister.

Keskerakonda astumise kohta vastas Liimets, et mõistab ministriameti poliitilist iseloomu: "Ma annan endale aru, et tegemist on poliitilise ametikohaga ja see küsimus on meil olnud arutusel, kuid me ei ole täpselt kokku leppinud, millal ja kuidas see saab toimuma."