Riigikogu on alates möödunud nädalast pidanud istungeid kaugosalusega, kuna neli Isamaa fraktsiooni saadikut nakatus koroonaviirusega ning mitmed saadikud on eneseisolatsioonis. Uue valitsuse ametisse asumist see ei takista ning praeguste plaanide kohaselt tulevad ministrid siiski ametivande andmiseks parlamendi ette kohale.

Möödunud esmaspäeval otsustas riigikogu juhatus korraldada täiskogu istungid eneseisolatsiooni nõuete täitmise võimaldamiseks kaugosalusega. Saadikutel on võimalik sellegipoolest osaleda istungil nii saalist, oma kabinetist kui ka koduarvuti tagant.

Riigikogu avalike suhete osakonna juht Urmas Seaver kinnitas, et riigikogu jätkab ka sel nädalal sama korraldusega.

Teisipäeval annab riigikogu ees ametivande Kaja Kallase valitsus. Seaveri sõnul pole teada, et mõni ametisse astuv minister eneseisolatsiooni nõude tõttu parlamendihoonesse kohale ei tuleks. "Kõik see käib nii nagu iga aasta, tulevad ette ja kirjutavad füüsiliselt allkirja," ütles ta.

Sellise olukorra tekkimisel on uutel ministritel võimalik ametivande andmisel osaleda ka kaugistungil. "Teoreetiliselt on võimalik digitaalselt allkirjastada seda, see kõik on vajadusel tehtav," sõnas Seaver.

Esmaspäeva lõunal andis uues valitsuses majandus- ja taristuministri ametis jätkav Taavi Aas teada, et on lähikontaktne ja annab ametivande digitaalselt läbi interneti.

Juhul, kui uus minister soovib ametivande anda siiski riigikogu ees, võib seda teha teistest hiljem.

Uue valitsuse ametivande andmist saab teisipäeval vaadata ETV-s ja ERR-i portaalis.