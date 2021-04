Valitsus jätkab teadmata ajani kaugistungeid

Ehkki suur osa valitsuse liikmetest on esimese koroonavaktsiini doosi kätte saanud, ei kogune ministrid veel Stenbocki maja istungitesaali ning neljapäevane valitsuse istung peetakse videokonverentsi vormis.

"Praegu kehtib otsus, mille põhjal peetakse kaugistungeid, seda otsust pole muudetud," ütles valitsuse pressiesindaja Eero Raun kolmapäeval ERR-ile.

Tema sõnul ei ole ka neljapäevasel istungil kavas kaugtöö tegemise otsust tühistada. Raun selgitas, et tegemist on valitsuse sisemist töökorraldust puudutava otsusega, mis sisulist tööd ei muuda.

Tal ei olnud ka andmeid, millised ministrid ei ole veel vaktsiini saanud. See on ministrite terviseandmeid puudutav teema ning kaudselt seotud ka sellega, millises perearstinimistrus mõni valitsusliige kirjas on, märkis Raun.

"Alles saab täis neli nädalat ajast, kui enamus ministreid said oma esimese vaktsiinidoosi. Seejärel tuleks ju teha ka antikehade test, mida kõik valitsuse liikmed ei ole veel teinud," rääkis Raun.

Koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haiguse läbipõdenud peaminister Kaja Kallas tegi antikehade testi eelmisel nädalal ning tema antikehade test näitas piisavat antikehade hulka organismis.

Raun ei osanud öelda, millal valitsus võiks taastada tavapärase istungite pidamise vormi.