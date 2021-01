Kandideerimisest Arkansase kuberneriks teatas Sanders sotsiaalmeedia vahendusel, väites, et vaja on tagada seadused ja kord ning probleemid tuleb lahendada rahumeelselt.

"Radikaalsete vasakpoolsete lahendus on kehtestada ülevalt alla valitsuse kontroll ja tsensuur. Nende sotsialism ja kultuuri tühistamine ei paranda Ameerikat - see ainult lõhestab ja hävitab meid. Kaalul on kõik, mida me Ameerika suhtes armastame ja kui radikaalsed vasakpoolsed kontrollivad Washingtoni, siis osariigi valitsus on kodanike viimane kaitseliin," teatas Sanders.

"Tegelikult peab teie kuberner olema rindel. Nii et täna teatan oma kandidatuurist Arkansase kuberneriks ja palun teie palveid ja teie toetust," lisas Sanders.

Sanders osaleb USA vabariikliku partei sisevalimistel, kus kandideerivad veel Arkansase osariigi asekuberner Tim Griffin ja peaprokurör Leslie Rutledge. Vabariiklaste sisevalimiste võitjast saab eeldatavasti Arkansase praeguse kuberneri Asa Hutchinsoni järeltulija, kes uuesti enam ei kandideeri.

Sanders töötas aastatel 2017-2019 Trumpi pressisekretärina ja süüdistas sageli ajakirjanikke "võltsuudiste" levitamises.

"Meie riik vajab juhti, kes julgeks teha seda, mis on õige, mitte seda, mis oleks poliitiliselt korrektne või tavapärane. Võitlesin meedia ja nende radikaalse vasakpoolsusega ja võitsin," teatas Sanders kandideerimisavalduses.

Sandersi kandideerimine Arkansase kuberneriks on veel üks meeldetuletus, et Trumpi mõju jääb vabariiklaste parteipoliitikas endiselt suureks.

Sanders on endise Arkansase kuberneri Mike Huckabee tütar.