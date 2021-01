Tartu läänepoolne ümbersõit valmib 2023. aastal

Tulevikus ei kuluta Tallinnast Võru suunas sõitjad enam Riia ristmikul aega, sest ristmik muutub eritasandiliseks, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa otsesuund läheb viaduktiga üle ringi. Lisaks muutub Aardla ring risteks, kus Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee läheb ülevalt ja Aardla tänav alt.

Hanke eeldatav maksumus on 30,8 miljonit eurot, millest transpordiamet katab 27,3 miljonit ja Tartu linn ligi 2,8 miljonit eurot. Tööd algavad juba maikuus ja peaksid valmima 2023. aasta alguses.

Transpordiameti lõuna teehoiu osakonna juhataja Janar Taal nimetas praegust Riia ringristmikku Eesti ohtlikuimaks.

"Täna on probleeme kindlasti tipptunnil liikluse läbilaskvusega, kuna tekivad olulised ooteajad kohaliku liikluse tõttu. Riia ringristmikku me kutsume ka Eesti ohtlikuimaks ristmikuks, sest toimub hästi palju kergemaid avariisid tulenevalt mitte kõige paremast lahendusest. Sellised ringristmikud on ohtlikud, see on ka analoogne kunagise Haabersti ristmikuga," lausus Taal.