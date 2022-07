Tartus on Riia ringi ehitusel liiklus taas põhitrassile suunatud

Nii saab edaspidi vältida pikemaid ümbersõite kõrvaltänavatel, samuti võiks ristmikul liiklus muutuda kiiremaks ja sujuvamaks.

Üle viadukti loodetakse liiklus avada novembri lõpuks, mil saavutatakse projekti põhivalmidus. Kogu objekt koos väiksemate töödega saab valmis kevadel.

"Praegusel hetkel me võime öelda, et umbes 75 kuni 80 protsenti kogu töödest on tehtud. Liiklus on suunatud taas põhitrassile. Ehk nüüd saab üle äsja valminud Aardla viaduktist ja avatud on ka uus Riia ringristmik. Liiklusele see kindlasti mõjub hästi, liiklus saab sujuvam, enam ei pea keerutama mööda käänulisi kõrvalteid, mis meil siin vahepeal olid. Aga siinkohal rõhutan kindlasti üle, et tööd on veel pooleli ja tuleb arvestada sellega, et tööde ajal võib seisakuid siiski esineda," selgitas transpordiameti ehituse juhtivinsener Toomas Tõnurist.