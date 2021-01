Kaja Kallas tegi oma ametiaja esimese kõne Soome peaministrile

"Kõige kiirem ühine mure on meie jaoks COVID-19 pandeemia ja see, kuidas hoida korraga nakkuse levik kontrolli all, aga meie riikide vaheline töötajate liikumine võimalikult avatud. Kolmapäevast muutub piiriületuskord Soomega rangemaks, kuid kinnitasin Marinile, et Eesti valitsus on valmis jätkama läbirääkimisi selleks, et reisijate võimalusi laiendada," ütles Kallas.

Täpsemad ettepanekud esitab Soome valitsusele kahe riigi vaheline COVID-19 töögrupp.

Kallas rääkis ka uue Eesti uue valitsuse plaanidest ja koalitsioonilepingu tähtsaimatest eesmärkidest. "Lisaks pandeemia leviku piiramisele on meile esmajärjekorras oluline suhete tihendamine oma lähimate naabrite ja liitlastega, edasiliikumine kliimaneutraalsuse eesmärgiga, digiarengu tähtsustamine ning majanduskriisi lahendamine ja liikumine eelarvetasakaalu poole. Nende eesmärkide teeme kindlasti koostööd ka Euroopa Liidus," lausus Kallas.

Kiitos puhelusta, @MarinSanna! Finland is not just a neigbour but a dear relative for us. We have a lot of work to do to beat the COVID-19 pandemic, to achieve #recovery and #climateneutrality, to strengthen democracy, digital transformation and development in Europe.