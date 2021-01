Johnsoni sõnul vaktsineerib Suurbritannia esmajärjekorras ka õpetajaid

Suurbritannia peaminister Boris Johnson vastas parlamendi ees karmidele küsimustele olukorras, kus riigis on koroonaviirusega surnud juba enam kui 100 000 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saadikud süüdistasid Johnsonit aeglases tegutsemises kriisi alguses ning esitati ka ettepanek sulgeda riik välismaalastele täielikult.

Johnson pareeris seda mõtet väitega, et Suurbritannias juba kehtib maailma üks karmimaid koroonarežiime.

Peaminister lubas, et esmajärjekorras hakatakse vaktsineerima ka õpetajaid, et oleks võimalik koolid veebruari keskpaigas turvaliselt avada.

"Koolide taasavamine peaks olema riiklik prioriteet, kuid selleks on vaja plaani ja peaministril seda plaani pole. Niisiis, esimese asjana, kas ta on minuga nõus, et kui neli esimest kõige haavatavamat kategooriat on veebruari keskpaigaks vaktsineeritud, peaks ta minema edasi võtmetähtsusega töötajate vaktsineerimisega ja kasutama akent veebruari kespaigas, et vaktsineerida kõik õpetajad ja koolipersonal?" rääkis leiboristide liider Keir Starmer.

"Muidugi, kõik õpetajad, esimesest üheksanda grupini, vaktsineeritakse esmajärjekorras," vastas peaminister Johnson.