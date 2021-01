Suurbritannia valitsus on veendunud, et saab kõik tellitud koroonavaktsiini annused õigeaegselt.

"Koroonavaktsiinide varudega on kitsas, kuid Suurbritannia on kindel, et saab oma eesmärkide saavutamiseks piisavalt annuseid," ütles Suurbritannia vaktsiiniminister Nadhim Zahawi.

Zahawi sõnul on Suurbritannia vaktsineerimisprogramm endiselt õigel teel ja veebruari keskpaigaks on esimese annuse saanud 15 miljonit inimest. Sügiseks on plaanis esimene koroonavaktsiini annus anda kõikidele täiskasvanud Suurbritannia kodanikele.

"Riigid peaksid vältima "vaktsiinilist natsionalismi" ja tagama õiglase ülemaailmse pakkumise," ütles Zahawi.

Koroonavaktsiini järele on ülemaailmne nõudlus, kuid selle tootmine on endiselt piiratud.

Euroopa Liit teatas, et võib karmistada koroonavaktsiinide ekspordikontrolli. Pinge vaktsiinitarnete osas suurenes pärast seda, kui ravimifirma AstraZeneca hoiatas Euroopa Liitu, et peab tootmisprobleemide pärast kavandatud tarneid vähendama.

Ravimifirma Pfizer/BioNTech on samuti teatanud, et seoses Belgia tehase ümberehitamisega on vaktsiinitarned ajutiselt väiksemad.