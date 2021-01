Sunak leiab, et inimeste hotelli karantiini paigutamise kulud kaaluvad üles reisipiirangutest tulenevad riskid, teatas The Times.

Suurbritannia siseministeeriumi koostatavate ettepanekute kohaselt saadetakse kõik Suurbritanniasse tulijad hotellidesse, kus nad peaksid viibima kümme päeva. Enne lahkumist tuleb veel teha negatiivne koroonatest.

Suurbritannia ametnikud peavad läbirääkimisi hotellikettidega, et leida piisavalt ruumi kõigi riiki saabujate mahutamiseks. Praegu tuleb Suurbritanniase päevas umbes 10 000 inimest. Sarnast strateegiat kasutasid koroonaviiruse epideemia alguses ka Austraalia ja Uus-Meremaa.

Suurbritannias Heathrow lennujaama lähedal asuvates hotellides on juba vähemalt 10 000 tuba.

Suurbritannia transpordiminister Grant Shapps on väitnud, et uued piirangud peaksid kehtima ainult neile reisijatele, kes saabuvad riikidest kus uus koroonaviiruse mutatsioon on levinud.

Rahandusministeeriumi ametnike sõnul Sunak toetab tervishoiuministrit Hancocki ja siseministrit Priti Pateli, kes soovivad piiranguid rakendada kõikide reisijate suhtes.

"Nii ametnikud kui ministrid on seisukohal, et piiranguid pole mõtet teha pooles ulatuses," teatas rahandusministeeriumi ametnik.

Hancocki sõnul on võimatu ennustada, kus võivad tekkida uued mutatsioonid, mille vastu ei pruugi koroonavaktsiin toimida.

"Rahvusvaheliste reiside pärast oleme mures just uute mutatsioonide pärast. Kriitiline on tagada, et me kaitseksime end mõne uue mutatsiooni eest, mille vastu vaktsiin ei pruugi olla piisavalt efektiivne," teatas Hancock.

Esmaspäeval avatakse Suurbritannias 32 täiendavat massvaktsineerimiskeskust, tõstes nende koguarvu 49-ni.