Soomes tegutsev ettevõtja: piirangud on probleem, aga ei midagi hullu

Soome valitsus kehtestas esialgu riiki sisenemise piirangud kuuks, millega Soomes töötavad ehitajad saavad hakkama. Probleem tekib siis, kui soomlased otsustavad piiranguid veel pikendada, nentis Alar Anton.

"Kuu aega on juba pikk aeg, aga me ei tea ju, kas see kestab kuu aega või kestab see kaks või kolm kuud nagu kevadel. Igaüks ju tegelikult saab aru, et olukord on selline. Põhimõtteliselt tagasi (Eestisse) tulla on sul ju mingisugune võimalus olemas, oma riigi kodanikud ikka võetakse eeeldatavalt siin kuu aja pärast vastu," rääkis Anton, kelle sõnul on enamus ehitusalal töötajad harjunud sellega, et Soomes viibitakse korraga nädalaid.

Anton märkis samas, et karmid piirangud on kindlasti probleemiks, sest need vähendavad ettevõtlusvabadust.

"Ma ei usu, et siin väga palju teha saab. Loomulikult, teste saab teha, võib-olla peaks laevadele panema ajad, et millal sinna üldse minna saab, et nii palju rahvast sinna kokku ei jookseks. Eks see (piirangud - toim.) tuleneb ka poliitilistest olukorrast. Me ei tea, miks selline otsus täpselt tuli. Ametiühingud on Soomes väga tugevad, neile ei ole vaja Eesti ehitajaid. Kes tänase valitsuse valijad on, eks seal on seda poolt ka sees," rääkis Anton.