Soome leht: piiriületajate kohustuslike koroonatestide seadus venib

Poliitiline üksmeel Soome saabuvate reisijate kohustusliku testimise asjus saavutati juba läinud nädalal, aga seaduse väljatöötamine on takerdunud õiguslikesse üksikasjadesse, kirjutab Iltalehti.

Praegune Soome seadusandlus ei võimalda nõuda kohustuslikke tervisetoiminguid riiki sisenemise lausalise eeldusena.

Ettevalmistamisel oleva seaduseelnõu kohaselt võiks Soome saabuva reisija aga kohustada koroonatesti tegema, kui tal pole ette näidata värsket tõendit negatiivse testitulemuse või läbipõetud Covid-19 haiguse kohta.

Juhul, kui reisija testist keeldub, võiks ta kohustuslikku karantiini määrata.

Eelmine seaduseelnõu lükati tagasi

Soome valitsus on kavandanud kõikide piiriületajate testimist juba sügisest. Ühe korra on valitsus vastava seaduseelnõu aga pidanud tagasi võtma, sest see oli Soome parlamendi põhiseaduskomisjoni hinnangul juriidiline praak.

Koroonatestide korraldamine ja muud tervisetoimingud piiriületuspunktides on Soome nakkushaiguste seaduste kohaselt kohalike omavalitsuste ülesanne.

Soome asjatundjad on hoiatanud, et kõikide reisijate kohustuslike koroonatestide nõue võib Soome testimisvõimekuse umbe jooksutada.

Osaliselt seetõttu otsustas Soome valitsus jaanuari teises pooles kehtestada varasemast rangemad reisimispiirangud. Need vähendasid tunduvalt Eestist Soome sõita tohtivate inimeste hulka.