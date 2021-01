Saksamaa vaktsiinikomitee (STIKO) teatel võib AstraZeneca vaktsiini anda ainult alla 65-aastastele, kuna puuduvad piisavad andmed, et ravimit saaks soovitada vanematele inimestele kasutamiseks.

"Vaktsiini efektiivsuse hindamiseks alates 65. eluaastast pole praegu piisavalt andmeid," teatas Saksamaa vaktsiinikomitee.

Hiljutised Saksamaa meediakajastused tekitasid segadust, kui teatati, et AstraZeneca vaktsiinil on üle 65- aastastele inimestele vähe mõju. Väideti, et soovitud kaitsereaktsioonid tekivad vaid kaheksal protsendil sellest vanuserühmast.

Ravimifirma AstraZeneca lükkas need teated kohe ümber ning Saksamaa föderaalne tervishoiuministeerium vaidlustas samuti kahtlused vaktsiini osas.

Kaheksa protsenti ravimi toimimisest ei saa seostada kõikide üle 65 aasta vanustega, vaid ravimifirma esimestes kliinilistes uuringutes osales sellest vanuserühmast ainult kaheksa protsenti.

Euroopa ravimiamet (EMA) peaks reedel otsustama AstraZeneca koroonavaktsiini heakskiitmise kohta Euroopa Liidus.

Eesti langetab otsuse peale Euroopa müügiloa saamist

"Meie oleme mitmel korral öelnud ja oleme jätkuvalt selle juures, et me ootame ära ametliku müügiloa, selle müügiloa juurde käiva vaktsiiniomaduste kokkuvõtte ning selle järgselt langetatakse otsus, millisel sihtrühmal antud vaktsiini prioriteetselt kasutada," ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse.

Tema sõnul ei sõltu Eesti Saksamaa langetatud otsusest, eksperdid suhtlevad omavahel ja otsused võetakse vastu vastavalt sellele, millised on antud riigis demograafia ja kui palju on vaktsiine saadaval.

"Meie oleme teadlikud juba varasemast, et AstraZeneca vaktsiini puhul vanemaealisel elanikkonnal läbiviidud uuringuid oli vähe ning seetõttu meie vaktsineerimisplaani erinevate vaktsineerimisrühmade vaktsineerimise täpne algus võib sõltuda sellest, millised on uute müügiluba saavate vaktsiinide omadused ja millisel elanikkonna rühmal neid vaktsiine kasutades me saavutame kõige parema mõju."

Jesse sõnul on Eesti langetanud otsuse, et enne vaktsiini müügiloa saamist ja selle juurde käiva dokumentatsiooni avaldamist ei otsustata, keda sellega vaktsineerima asutakse.