Ajalehe The Timesi teatel on Suurbritannia selleks aastaks taganud kogu elanikkonna jaoks piisavas koguses koroonavaktsiini annuseid.

Suurbritannia on kokku tellinud 367 miljonit koroonavaktsiini annust, mida on 5,5 korda rohkem, kui riigis elavaid kodanike, teatas The Times.

"Vaktsiini on palju. See ületab seda, mida valitsus tahab teha," teatas Suurbritannia valitsuse amentik.

Suurbritannia valitsus sõlmis ravimifirmadega lepingud juba enne vaktsiinide heakskiitmist ja see on andnud neile Euroopa Liidu ees edumaa.

Euroopa Liidu koroonaviiruse vastane vaktsineerimise määr jääb Suurbritannia omast kaugele maha ja Brüssel on süüdistanud AstraZenecat tarnelepingu rikkumises. Selle käigus on nõutud, et AstraZeneca Suurbritannia tehaste vaktsiini varud suunataks Euroopasse.

Suurem osa AstraZeneca koroonavaktsiinist toodetakse Suurbritannias, kuid osa imporditakse Hollandist.

Euroopa Liidu tervishoiuvolinik Stella Kyriakides nõudis, et osa Suurbritannias toodetud vaktsiiniannustest tuleb saata Euroopasse, mis põhjustaks Suurbritannia vaktsineerimisprogrammis tohutuid häireid.

Teisipäeval teatas Kyriakides AstraZenecale, et nad on juriidiliselt kohustatud kasutama oma kahte Suurbritannia tehast, et korvata 70 miljonit saamata jäänud vaktsiiniannust.

"Eelisjärjekorda ei ole. Me lükkame tagasi, "kes ees, see mees" loogika. Meie lepingus pole täpsustatud, et prioriteetsed on need riigid, kes allkirjastasid lepingu varem," ütles Kyriakides.

Suurbritannia valitsus leiab, et lepingud AstraZenecaga annavad neile õiguse Suurbritannias toodetud esimesele sajale miljonile vaktsiiniannusele. Alles pärast seda saab alustada teiste riikide varustamist vaktsiinidega.

"Oleme oma tarnijate suhtes väga kindlad, oleme oma lepingutes väga kindlad ja läheme selle alusel edasi. Vaktsiinide loomine on rahvusvahelise partnerluse tulemus ja vaktsiinide levitamine kogu maailmas saab olema samuti suur rahvusvaheline pingutus," teatas Suurbritannia peaminister Boris Johnson.

The Timesiga suhelnud ravimitööstuse esindaja sõnul on Brüsseli ähvardused vaktsiinitarnete ümbersuunamiseks poliitiline retoorika.

"Nad ei saa peatada vaktsiine, mille tarnimiseks on sõlmitud leping. Osa neist vaktsiinidest on juba antud inimestele, kes peaksid saama teise annuse. Kui see protsess peatataks, oleks see miljonite inimeste jaoks inimõiguste probleem. " teatas ravimifirma esindaja The Timesile.

Brüssel võib avaldada Pfizer/BioNTechile või teistele Euroopas asuvatele vaktsiinitootjatele survet, et nad vähendaksid Suurbritanniasse vaktsiini saadetisi.

"Kui Euroopa kodanikke koheldakse Suurbritannia ettevõtte poolt teise klassi kodanikena, siis minu arvates on ainus tagajärg BioNTechi ekspordi viivitamatu peatamine. Siis oleme keset kaubandussõda. Nii et AstraZeneca ja Suurbritannia mõelgu oma plaanid parem üle," teatas sakslasest Euroopa Parlamendi liige Peter Liese.

Saksamaa valitsus on samuti ähvardanud blokeerida Pfizer/BioNTechi Belgia tehases toodetud koroonavaktsiini eksporti Suurbritanniasse.