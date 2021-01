"AstraZeneca kohta on meil praegu teadmine, et Euroopa ravimiamet annab oma hinnangu vaktsiinile 29. jaanuaril ja positiivse hinnangu korral annab Euroopa Komisjon vaktsiinile Euroopa Liidu müügiloa eeldatavalt kas 29. või 30. jaanuaril," selgitas sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber ERR-ile.

Tootja on lubanud tarnida 7. veebruaril esimesed 14 000 vaktsiinidoosi.

Kokku peaks veebruari jooksul jõudma Eestisse umbes 75 000 AstraZeneca vaktsiinidoosi vastavalt tootja esitatud tarnekavale.

"See on praegune teadmine, kuid senine kogemus on näidanud, et info võib kiirelt muutuda," kommenteeris Sõber.

Seega saab tarne kuupäevas ja kogustes olla lõpuni kindel alles siis, kui tootja on selle reaalselt Eesti poole teele pannud.

Eelostulepingu järgi on tootja lubanud Eestile oma vaktsiini 270 000 doosi esimese kvartali jooksul, kui Euroopa müügiluba saadakse.

Milliseid sihtrühmi täpsemalt AstraZeneca vaktsiiniga kaitsepookima asutakse, selgub immunoprofülaktika töörühma otsusest. Eelduseks on tootja esitatavad vaktsiiniuuringud, millest peab selguma, millistele sihtrühmadele on vaktsiinist saadav efektiivsus kõrgeim.