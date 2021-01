Tallink lahendaks Soome reisipiirangu negatiivse testi nõudega

Nõgene sõnul pani Soome piiri kinni, kuna kardetakse uue viirusetüve levikut. Tema hinnangul lahendaks selle probleemi negatiivse testi nõude kehtestamine. "Meie arvates võiks selle lahendada nii, et inimesed testivad end enne kui nad tulevad laeva peale ja Soome jõuavad. Ma loodan, et see lahendus mingil kujul ka rakendub ja suudetakse kokku leppida. Tean, et paljude ametkondade vahel käivad kahe riigi vahel arutelud," ütles ta.

Soome riik ei saa seadusest tulenevalt kehtestada riiki saabumisel piirangut, mis põhineb reisija terviseandmete nõudmisel. See tähendab, et negatiivse testi nõuet riigil kehtestada ei ole võimalik. Küll saab seda aga teha laevafirma ja Nõgene märkis, et Tallink tegi selleks ka ettepaneku. Tema sõnul käib selle üle ka arutelu.

Põhiliseks probleemiks Eesti ja Soome vaheliste piiriületuste puhul on Eesti ligi üheksa korda kõrgem viirusnäitaja. Nõgene nentis, et piirangute puhul on väga palju kinni inimeste käitumises ja piirangute järgimises.

Soomlased on Nõgene sõnul väga kohusetundlikud inimesed ja järgivad korraldusi. "Kui me ise kehtestasime hulk aega tagasi maskikandmise kohustuse laevas, siis soomlased täidavad seda oluliselt paremini kui eestlased. See on paraku meis endas kinni, et sellise olukorrani oleme jõudnud," ütles ta.

Kriis veel tänavu Tallinkit ei murra

Tallinki juht ei avaldanud, kui palju praegused piirangud laevafirmale maksma lähevad, kuid märkis, et Tallinki 15 laevast on töös praegu kaheksa.

Ettevõte tuleb kriisiga toime ning eeldusel, et kriis veel aastaid ei kesta, jääb Tallink ellu. "Väga palju sõltub sellest, milliseks kujuneb käesolev aasta tervikuna. Me oleme tänasel päeval hästi kapitaliseeritud, meil on olemas piisav likviidsus. Loomulikult, kui see kriis kestab veel kaks-kolm aastat, siis on kõikidel transpordiettevõtetel vaja leida uusi mooduseid, kuidas oma äri alles hoida ja ümber defineerida ja mida teha ja mida mitte."

Peagi saab koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangutest ja pandeemiale järgnenud majanduskriisist aasta. See on Nõgene sõnul andnud aega mõelda, kuidas edasi minna ja mida teisiti teha.

Piirangute tõttu seisma jäänud laevade ja suletud hotellide tõttu pidi Tallink aastaga koondama üle 2500 inimese. "Tallink alustas eelmist aastat 7100 töötajaga, lõpetasime aasta 2500 vähema töötajaga," märkis Nõgene ja lisas, et nii Soome kui Rootsi töötajad on suures osas palgata puhkusel ja saavad toetust oma riigilt.

"Kui laevad lähevad liikuma, saame inimestele uuesti tööd pakkuda," sõnas ta.

Piirangute kadudes ootab laevafirma riigilt aktiivset turundustööd

Peamiseks toetuseks riigilt ootab Nõgene, et kui piirid uuesti avanevad oleks riik valmis koheselt turiste vastu võtma, kuna piirangute tõttu ei kannata enam ainult turismi- ja toitlustussektor, vaid näiteks ka toiduainetööstus, kelle tellimused piirangute tõttu ära langevad.

"Eestil on ees oluline ülesanne olla koheselt valmis, kui piirid hakkavad avanema, et suudaks turundada Eestit sihtkohana," sõnas ta.

Konkurents saab aga piiride avanemisel olema erakordselt tihe ning riik peab olema valmis end turundama, seda eriti naaberriikides, kust on kõige lihtsam turiste meelitada.

Olukorra paranemist pole laevafirma juhi hinnangul aga enne kevade lõppu oodata. "Me täna usume, et enne maikuud ei juhtu midagi, aga kui vaktsiinitrall Euroopas liiga kaua kestab, võib see lükkuda veel edasi," nentis ta.

Praegu on Nõgene sõnul oluline, et Euroopa Liit saaks vaktsiinitootjatelt vaktsiinid kätte. Järgmiseks tuleks aga kiiresti leppida kokku ühises vaktsineerimispassis. Samuti näeb nõgene, et Euroopa Liidu siseselt võiks olla lubatud reisimine, kui on ette näidata vähem kui 72 tundi tagasi tehtud koroonaviiruse test.