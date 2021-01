Eesti 200 Tartu linnapeakandidaat Kristina Kallas tahab rohkem toetada kultuuri. Kallase sõnul võiks Tartus olla rahvusvaheliselt tunnustatud igaaastane kultuuriüritus, nagu on Kuressaare ooperipäevad, Viljandi Folk või Tallinn Music Week. Tartus võiks esile tõsta teatri. Lisaks arvab Kallas, et oluline on tartlastele tagada head töökohad.

"Tartu peaks püksirihma kõvasti pingutama, et siin tekiks juurde neid töökohti. Kuna ülikooli ikkagi iga aasta toob Tartusse väga palju uusi noori inimesi, ei ole Tartu täna kahjuks veel väga võimeline neid siin Tartus kinni hoidma. Nad lahkuvad veel enne, kui ülikooli lõpetavad, sest neil ei ole siin Tartus ka head tööd," rääkis Kallas.

Tartu Keskerakonna linnapeakandidaat Jaan Toots tõi esile kolm teemat: multifunktsionaalne Arena Tartu, rohepööre ja tasuta lasteaiakohad.

"Tasuta lasteaiakohad - me saame aru, see maksab 4 miljonit kopikatega aastas. Seda kohe ei saa. Aga järgmiseks neljaks aastaks me tahame minna sedapidi, et iga aasta üks miljon ehk 25 protsenti vähendamist. Ehk järgmise valimisperioodi lõpuks oleks Tartu lasteaiakohad tasuta," ütles Toots.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu linna ringkonna esimees Merle Kivest ütles, et nende linnapea kandidaat selgub märtsi keskel. EKRE tahab lasteaia kohatasu ühtlustada ümbritsevate maakondadega.

"Üks Tartu arengu eesmärke on ka olnud rahvaarvu kasvatamine ning see teema, et inimestele oleksid tagatud taskukohased teenused, on kindlasti üheks võtmekohaks, et nad jääksid siia elama."

Sotsiaaldemokraadid valivad oma linnapeakandidaadi mais. Praegune Tartu abilinnapea Gea Kangilaski kinnitas, et tal on soov saada Tartu linnapeaks. Kangilaski peab oluliseks muuta Tartu keskkonnasõbralikumaks, sealhulgas jalgrattateede rajamine põhiteedele. Veel mõtlevad sotsiaaldemokraadid töökohtadele.

"Mis siin takistab töökohtade loomist või ka uue ettevõtluse arengut, siis paraku ei ole see mitte keskkond, keskkond on päris hea, vaid ühendused. See vajadus on nii suur, et me peame sellele tõsiselt otsa vaatama hakkama. Meil peavad olema head ühendused nii Tallinna, Riia kui ka Helsingiga," rääkis Kangilaski.

Isamaa ridadest on Tõnis Lukas avaldanud soovi saada Tartu linnapeaks. Lukas heidab praegusele linnavalitsusele ette ambitsioonivaesust. Tartu võiks Lukase sõnul Tallinnaga moodustada pealinna telje. Lukas toetab mõtet Tartu linna piire laiendada.

"See, mis Raadil toimub praegu, on ju hullumeelsus. Täiesti selgelt kultuuriliselt Tartu linnaga ühendatud Raadi piirkonnas, kus maamärgiks on Eesti Rahva Muuseum, vald planeerib Eesti Rahva Muuseumi hoone matmist magalasse maksumaksjate saamis eesmärgiga. Tartu maksumaksjad kanditakse koos sellest tuleneva tulumaksu tuluga lihtsalt Tartust välja ja Tartus ei ole selliste arenduste suhtes võimalust kaasa rääkida," rääkis Lukas.

Tartu praegune linnapea, reformierakondlane Urmas Klaas loodab ametikohal jätkata. Klaas tahab rõhku panna hea elukeskkonna tagamisele, töökohtade olemasolule ja Tartu rahvusvahelise mainele.

"Väga oluline on ettevõtluse arenguks transpordiühendused. See puudutab nii lennuühendusi, see puudutab rongiühendusi, maanteed. Omavalitsusel on siin oma roll arendada head koostööd nii keskvalitsusega kui ka teiste partneritega ja praegu on selleks Reformierakonnal ka väga head võimalused," leidis Klaas.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 17. oktoobril.