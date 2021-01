20210. aasta on tehnoloogiatest rääkides mitmel moel eriline. Nimelt möödub tänavu 30 aastat ajast, mil Eestis sai esmakordselt kasutama hakata mobiilsidet. 1991. aasta juunis avas Eesti-Soome-Rootsi ühisettevõte Eesti Mobiiltelefon riigi esimese mobiilivõrgu (NMT 450) ning esimesed kliendid said hakata mobiiltelefoniga helistama.

Vaevalt osati tollal ette näha, et mõned aastakümned hiljem on massiivsed mitmekilosed telefonid asendunud kergete ja võimekate nutiseadmetega, mida saab lisaks telefonile kasutada ka arvuti, teleri ja rahakotina.

Viimase kolme kümnendi sisse on jäänud mobiilitehnoloogia areng 1G-st kuni 5G-ni ning just 2021. aasta tõotab kujuneda ka Eestis 5G vaates murranguliseks. Novembris avas Telia oma klientidele 5G võrgu, mis praeguseks on kättesaadav 20 asukohas.

Maailmas on 5G võrke lansseeritud juba enam kui poolesajas riigis, aga tegelikku käegakatsutavat mõju tarbijatele pole tegelikult veel tunda olnud. Nüüdseks on aga terminalid nii kaugele arenenud, et peatselt hakkame nägema reaalselt mõjusaid kasutusvõimalusi ja uusi lahendusi nii ettevõtete kui tavatarbija vaates.

Hetkel võib üsna julgelt väita, et globaalselt ootab meid ees 5G läbimurde aasta. Suurte sammudega on laienemas 5G võrkude katvus ja samuti paranemas ühenduste kiirus. Uue tehnoloogia massilise kasutuselevõtu juures on alati oluline ka seda tehnoloogiat toetavate seadmete taskukohasus tavatarbija jaoks.

5G nutitelefonide odavnemine algas juba eelmisel aastal ning tänavu muutuvad need veelgi kättesaadavamaks. Aasiast hakkavad ilmselt ka Euroopasse laiemalt levima kõikvõimalikud 5G-l töötavad uued tehnikavidinad, liit- ja virtuaalreaalsuse lahendused, mis rikastavad näiteks muuseumi või veinipoe külastust, kinnisvaraoste või ülikooliõpinguid, ja laiendavad võimalusi uute mängude ning rakenduste loomiseks.

Usku 5G kiiresse laienemisse toetavad mitmed uuringud. Rootsi tehnoloogiahiiu Ericssoni poolt läbi viidud uuring näitas, et aastaks 2026 jõuab 5G tehnoloogia 60-protsendini kogu maakera elanikkonnast, mis teeb sellest tehnoloogiast kõige kiiremini omaks võetu läbi aegade.

Globaalse analüüsi- ja ärinõustamisettevõtte Strategy Analytics uuringu kohaselt 5G nutitelefonide arv tänavu rohkem kui kahekordistub 600 miljoni ühikuni. Järgmisel aastal toetavad juba pooled nutitelefonid kogu maailmas 5G-d.

Kiire ühendus tähtsam kui kunagi varem

Võrguühenduse kvaliteet on pandeemiaaegses ja – järgses maailmas olulisem kui kunagi varem, sest inimesed jäävad ka viiruse taandudes senisest rohkem distantsilt töötama ja õppima ning tõenäoliselt veedavad ka rohkem aega linnast väljas. Seetõttu on hästi toimiv võrk baasvajadus, et ühiskond saaks uue normaalsuse üles ehitada. Kiire internet, suurte andmemahtude liigutamise võimalus ja digiturvalisus on lähiaja ühed olulisemad märksõnad.

5G on hetkel veel laialdaselt kasutatavast 4G-st tulevikus kuni sada korda kiirem, mis tähendab, et uue tehnoloogia kasutuselevõtt parandab hüppeliselt nii videokõnede kvaliteeti, telemeditsiini teenuseid, virtuaalreaalsuse võimalusi kui paljut muud. Ära võib veel märkida ühe koduse meelelahutuse olulise osa ehk erinevad mängud, mille arendamisele annab 5G palju juurde.

Lisan veel ühe olulise aspekti. Kuna inimesed vajavad järjest kiiremaid ja rohkemaid ühendusi, kasutavad järjest suuremaid andmemahte, siis tuleb mõelda ka oma virtuaalsele keskkonnajalajäljele.

5G puhul on ühe biti edastamine oluliselt vähem energiamahukas kui vanemate tehnoloogiate puhul, mis tähendab, et see tehnoloogia on ka märgatavalt rohelisem. Mõtleme juba ka mõne vanema mobiilsidetehnoloogia sulgemisele lähiaastate perspektiivis, sest lisaks muudele asjaoludele on see kasulik ka keskkonnale.

Viie aastaga katab 5G suure osa Eestist

Linnadest eemale jäävate maa- ja hajaasustuspiirkondade võrguühenduste kättesaadavus ja kvaliteet on olnud teinekord täis väljakutseid. Ka siin saab 5G aidata, leevendades internetiprobleeme kaugemates maapiirkondades.

Üks 5G kasutusviise on pakkuda kaabelinternetile alternatiivi ja sarnast kasutuskogemust üle õhu. See aitab omakorda jõuda kiire ja kvaliteetse internetiga paikadesse, kus kaabelinterneti võrgu rajamine ei ole majanduslikult otstarbekas või isegi võimalik.

"Palju sõltub ka sellest, kas riik võimaldab omandada kiireks arenguks piisavas mahus sagedusressurssi."

Silmas tuleb pidada, et 5G võrgu areng saab olema järk-järguline, keskendudes esimeses järjekorras piirkondadele, kus täiendavaid mahtusid ja kiiruseid klientidel enim vaja läheb. Palju sõltub ka sellest, kas riik võimaldab omandada kiireks arenguks piisavas mahus sagedusressurssi.

See tähendab, et 5G kasutamiseks sobivate sageduste jagamisel tuleb teha meie poliitikutel samavõrd targad otsused nagu on tehtud näiteks naaberriik Soomes, mis digiarengult Euroopas esirinnas ja kus mitmed 5G tehnoloogia eelised juba pikemat aega igaühele kättesaadavad.

Enamike Eesti elanikeni jõuab 5G tõenäoliselt lähima viie aasta perspektiivis, ja see omakorda muudab töötamise, õppimise ja suhtlemise kontekstis veelgi vähemtähtsaks inimese füüsilise asukoha.

Tõsi, selle kohta, millised saavad olema meie tööharjumused tulevikus, on erinevaid teooriaid. Kuigi enamik töötajaid ei taha peale pandeemia taandumist ilmselt jääda täielikult kodukontorisse, ei ole usutav ka täistööajaga kontorisse naasmine. Paljude jaoks meist on kodukontor produktiivsem ja ajasäästlikum lahendus.

Seega võib ennustada, et nn kontoriinimeste tulevik on optimaalne segu kodus ja büroos töötamisest ning ka selleks tarbeks on hädavajalik 5G kombineerituna valguskaablil põhineva kiire ühendusega. Rääkimata sellest, et 5G toel saavad ka näiteks kaevurid tulevikus kodukontorist tööd teha.

Tulevik on käes

Usun, et lähiajal muudab 5G tehnoloogia meie elu märgatavalt, seda tõukavad tagant koroonaaegse uue normaalsuse nõudmised. Uus tehnoloogia imbub järjest rohkem sisse erinevatesse eluvaldkondadesse ning peagi oleme jälle harjunud uute võimalustega ning võtame need oma igapäevakasutusse nagu seda käimasoleva kiire tehnoloogilise protsessi ajal oleme tavatsenud juba aastaid teha.

Meenutagem, et enne 4G-d ei olnud sisuliselt mobiiliäppide maailma olemaski, aga nüüd käib terve meie elu äppides. Sarnaseid muutuseid on oodata ka 5G puhul.

Lisaks, suure tõenäosusega jäävad eelmine ja tänavune aasta ajalukku kui vähemalt viie kuni kümne aastase lisakiirenduse andjad nii tehnoloogia arengule kui ka uutele elamis- ja töötamisviisidele. See tähendab, et lõpuks ei jää me neid aastaid mäletama mitte kui ühte tumedat perioodi, vaid pigem kui paljude positiivsete muutuste stardipakku.