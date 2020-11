Huawei seadmete keelustamine läheb telekommunikatsioonifirmale Elisa maksma kümneid miljoneid eurosid ning kui võrguseadmete väljavahetamise ajaraamis ja kulude kompenseerimises kokkuleppele ei jõuta, läheb Elisa riigi vastu kohtusse, kirjutas Äripäev . Elisa juht Sami Seppänen rõhutas, et mitte Elisa ei taha riigiga kohut käia, vaid riik ise on enda analüüsis kirjutanud, et määrusest tulenevad kulud määrab ära kohus.

Valitsus kavatseb lähiajal keelustada kõrge riskiga tehnoloogia kasutamise sidevõrkudes. Eeskätt puudutab see Huawei seadmeid, millel rajaneb praegu Elisa sidevõrk, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Olemasolevas 4G võrgus võiks Huawei seadmeid kasutada 2030. aastani, kuid arendatavas 5G võrgus neid kolme aasta pärast kasutada ei või. Elisa sooviks selle tähtaja pikendamist või kümnetesse miljonitesse ulatuvate kulude hüvitamist. Elisa juhi Sami Seppäneni sõnul ei taha Elisa kohtusse minna, vaid seda paistab tahtvat riik.

"Riik on tellinud ühe analüüsi väljastpoolt, teinud ise ühe analüüsi seoses sellega, millised mõjud määrusel võiks olla Elisale. Riigi enda analüüsis on kirjas, et mõjud sõltuvad kohtu otsusest. Meil ei ole otsust minna kohtusse, aga riigi analüüsis on kirjas, et sõltub kohtu otsusest," kommenteeris Seppänen.

"Seaduse järgi on nii, et kui ettevõte taotleb hüvitist, siis kohus määrab, milline see õiglane hüvitis on, võttes arvesse nii ettevõtte kui ka avalikke huve," selgitas riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk.

Elisa hindab seadmete kiire väljavahetamise hinnaks umbes 80 miljonit eurot, riigi arvestuste kohaselt peaks hakkama saama umbes 50 miljoniga.

"Meie nägemus põhineb tarnija pakkumistele, võrgu vahetamise hinnapakkumisele. Kui riik teeb seda meile 50 miljoniga, me laseme hea meelega riigil seda teha, aga ma ei usu, et riik suudab seda teha. Ma arvan, et me laseme tarnijal seda teha," ütles Seppänen.

"Antud eelnõu ei näe ette kompensatsioonimehhanismi. Kui ettevõte leiab, et kui antud eelnõu vastu võetakse ja selle alusel antakse välja haldusakt, kas lubada või mitte tehnoloogiat kasutada ning et see haldusakt on nende õigusi erakordselt piirav, siis on ettevõttel juba praegu seaduste järgi õigus taotleda õiglast hüvitist," ütles Rikk.

Ka Rikk kinnitas, et kohtuteed oleks parem vältida. Millised võimalused selleks on, arutatakse reedel Elisa ja valitsuse esindajate kohtumisel.