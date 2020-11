Esimeses etapis teeb Telia 5G võrgu avalikult kättesaadavaks Tallinnas, Tartus ja Pärnus sisuliselt üksikutel kindlatel tänavatel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kultuurikatla ees sai just testitud ja näitab 1,2 Gbit/sekundis, see on kiirem kui meil on täna fiiberoptilise kaabli ühendus. See on see uus põlvkond. Siin on see hilistumine ka alla kümne millisekundi, mis ka näitab just seda väärtust, mis selle uue põlvkonna võrgul, 5G võrgul on," selgitas Telia ärikliendi üksuse direktor Holger Haljand.

5G võib olla 4G-st kümme korda kiirem. Praegu saab 5G-d kasutada paar tuhat Telia klienti, kellel on vastava võimekusega mobiiltelefon ja teenuste pakett. Selliseid tippmudeleid on Eesti turul kümmekond.

Haljandi sõnul ei tõsta 5G võrgu arendamine klientidele teenuse hinda.

"Kõikide võrkude esimeses faasis see kasutus ja väärtus võib-olla ei ole kohe tuntav, aga nagu me nägime eelmiste põlvkondadega, siis me peame olema sammu võrra ees. Kasutus nii ettevõtete kui ka klientide poolt lihtsalt hakkab hüppeliselt kasvama ja siis jäävad vanad tehnoloogiad kõik jalgu. /../ Praegu me saame laiendada meil olemasoleva võrgu peal ja neid olemasolevaid sagedusi kasutada, aga kindlasti ootame nüüd oksjoni toimumist, sest see annab sellele kõva tõuke," rääkis ta.

Nimelt tühistas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem kevadel toimuma pidanud 5G sagedusala kolmeks jagamise konkursi, mis andnuks 5G arendamise võimaluse Teliale, Elisale ja Tele2-le. Siemi ettepanekul võiks 5G sagedusala jagada neljaks, mis annab võimaluse selle vastu huvi näidanud Levikomile.

"Vaatame, kas me saame selle aastaga liikuma, et uuesti taaskävitada. Siin ongi otsused vaja lähinädalatel ära teha," ütles majandusministeeriumi asekantsler Siim Sikkut. Tema sõnul saab seejärel ka vaadata, mitme ettevõtte vahel sageduslubade jagamiseks läheb.

Teadmatus, miks oli vaja eelmine oksjon tühistada ja kuidas sagedusala jagatakse, on pannud teised operaatorid ootele.

"See viimane saaga, et jagada seda vägisi neljale, mitte kolmele olemasolevale, kes võivad selle ressursi kohe ja täies mahus kasutusele võtta, see otsus on kummaline. Olemasolevate sageduste peal me ei näe otstarbekaks avada võrku. Kuna seal on see risk, et kuna sagedusi juurde ei tule ja sa tood uue tehnoloogia juurde, siis võib-olla olemasoleva kliendi kogemus kannatab," kommenteeris Elisa Eesti juht Sami Seppänen.