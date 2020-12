Saksamaa piirab Huawei tehnoloogia kasutamist

Saksamaa valitsus võttis sel nädalal vastu eelnõu, milles on sätestatud reeglid, mida mobiilside ettevõtted peavad järgima 5G infrastruktuuri ehitamisel. Nende hulka kuulub klausel, mis lubab valitsusel keelata kõik tehnoloogiad, mis võivad ohustada Saksamaa julgeolekut.

Saksamaa välisluureameti endine juht Gerhard Schindler ütles hiljuti, et Huawei tehnoloogia on konkurentidest nii palju arenenum, et enam pole võimalik tuvastada tema sisseehitatud võimalikke tagauksi.

Huawei on Hiina mobiilsideettevõtte, mille asutas Hiina sõjaväe endine ohvitser. USA ja teised lääneriigid kardavad, et Huawei võib Pekingile edastada tundlikke andmeid.

Huawei on mobiilsides ülemaailmne turuliider ja väidetavalt suudab ta 5G-süsteeme ehitada odavamalt ja kiiremini kui tema Euroopa konkurendid Nokia ja Ericsson.

Huawei on korduvalt välistanud, et nende ettevõte võib ohustada lääneriikide julgeolekut.

Eestis ja mitmetes teistes lääneriikides on Huawei 5G mobiilsidetehnoloogia kasutamine uutes sidevõrkudes sisuliselt keelatud.