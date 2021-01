72-aastane Kolesnikov on Venemaa opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi eelmisel nädalal avaldatud korruptsioonipaljastuste peamine algallikas.

2010. aasta sügisel põgenes Kolesnikov Venemaalt. Ta ostis ühe suuna pileti Türki, kust jätkas teekonda Ameerika Ühendriikidesse. Kolesnikovi sõnul võttis ta kaasa mälupulga ja dokumendid, mis sisaldasid muu hulgas teavet Putini palee salajase rahastamise kohta.

Kolesnikovi jaoks tähendas Venemaa presidendi ründamine automaatselt pagulust ja ta valis uueks kodumaaks Eesti.

Kolesnikov on ka avalikult öelnud, et ta kardab Putini kättemaksu. Mitmed Putini kriitikud on vangistatud või mõrvatud.

Kui rahvusvaheliselt on Kolesnikov tuntud Putini režiimi kriitikuna, siis Eestis on tuntud ettevõtjana.

Kolesnikov on Eestis aktiivne kinnisvara-, hüpoteegi- ja inkassofirmades.

Kolesnikovi investeerimisfirmade varade väärtuseks on umbes 70 miljonit eurot ja enda sõnul on ta teinud äri sadade Eesti äripartneritega.

Eestis paguluses elava Venemaa ärimehe Sergei Kolesnikovi laenud finantseerisid Soome noortefondi kinnisvaratehinguid, mida nüüd uurib Soome politsei. Kolesnikovi kuritegudes ei kahtlustata.

Noortefond laiendas oma tegevust 2015. aastal Eestisse. Ametliku selgituse kohaselt soovis fond aidata Tallinnas elavatel noortel soomlastel eluaset leida. Lõpptulemuseks oli aga majanduskatastroof ja Soome politsei alustas uurimist.

Soome politsei kahtlustab, et noortefondi juhtkond on saanud miljonites eurodes altkäemaksu. Suurem osa kahtlasest rahaliikumisest toimus väidetavalt Eestis.

2018. aastal sai noortefond oma Eesti tegevuse rahastajaks Sergei Kolesnikovi ettevõtte.

Soome rahvusringhäälingu YLE teatel laenas Kolesnikovi ettevõte noortefondile kokku vähemalt 5,6 miljonit eurot. Kolesnikovi antud laene kasutati Tallinnas kinnisvaratehinguteks. Soome politsei kahtlustab, et tehingutega pandi toime finantskuritegusid.

Kolesnikov sündis Leningradis ja hariduse poolest on ta biofüüsik. Ta töötas 15 aastat nõukogudeaegses sõjalises uurimiskeskuses bioloogilise kaitse ametikohtadel.

Navalnõi avaldatud dokumentaalse video järgi omab Venemaa president Vladimir Putin läbi variisikute Musta mere kaldal paleed, mille ehitamine läks maksma vähemalt 1,2 miljardit eurot.

Kolesnikovi sõnul tegid Venemaa ärimehed annetusi ettevõttetele, mis pidid ostma haiglatele seadmeid ja muud varustust. Kolesnikovi sõnul kasutati seda raha aga Putinile palee ehitamiseks.