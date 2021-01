Navalnõi fond pöördus abipalvega USA presidendi poole

Kirja jõudmist president Bidenini kinnitas pühapäeval USA saatkond Moskvas. Selles kutsub FBK kehtestama sanktsioonid 35 isikule, kuid kaheksa neist on fond toonud välja kui kõige prioriteetsemad sihtmärgid. 35-liikmelisest nimekirjast seitse juba on Ameerika Ühendriikide sanktsionide all, märgib Interfax.

Kaheksa seas on muuhulgas ka Vene miljardär Roman Abramovitš. Samuti on seal Vene tervishoiuminister Mihhail Muraško, kedas FBK süüdistab Navalnõi mürgitamise varjamises ning tema Saksamaale ravile viimise takistamises.

"Kiri on adresseeritud Ameerika Ühendriikide presidendile, kes on maailma kõige võimsama riigi juht. USA-l on kogemus sanktsioonide kehtestamisel korruptantide suhtes. Kui keegi suudab midagi teha, siis on see USA," ütles korruptsioonivastase fondi tegevjuht Vladimir Ašurkov, kes oli pöördumisele alla kirjutanud.

FBK kirjas rõhutatakse, et "Lääs peab karistama isikuid", kes tegutsevad Venemaal demokraatia vastu ning on segatud korruptsiooni. "Mitte midagi vähemat ei suuda panna režiimi oma käitumist muutma," rõhutatakse kirjas.

Ašurkov rääkis USA telekanalile CNN, et fond ei soovinud nimekirja avalikustamist seni, kuni ei ole koostatud täielikku aruannet sellesse pandud isikute tegude kohta, kuid Navalnõi vahistamine näitas, et vaja on kohe tegutseda.

Vene politsei pidas Navalnõi kinni Moskva lennujaamas 17. jaanuaril, kui ta saabus Saksamaalt, kus ta oli ravil pärast väidetavalt võimude korraldatud mürgitamist närvimürgiga Novitšok. Teda süüdistati 2014. aastal talle mõistetud tingimisi karistuse nõuete rikkumises. Navalnõi on kutsunud oma toetajaid meeleavaldustele, et protestida korruptsiooni vastu Venemaal ning nõuda tema ja ta toetajate vabastamist. Eelmisel laupäeval tulid meeleavaldajad tänavatele enam kui sajas linnas üle Venemaa. Uued meeleavaldused toimuvad Vememaal sel pühapäeval, nende käigus on juba vahistatud üle tuhande inimese.