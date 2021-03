Venemaa ajaleht Sobesednik on avaldanud ülevaate, kus kirjeldab kalli mööbliga paleed Krasnodari krai lõunaosas. Ajalehe teatel on luksusliku residentsiga seotud Venemaa president Vladimir Putin.

Krasnodari luksusresidentsist teatas esmakordselt juba 2014. aastal Venemaa ajakirjanik ja blogija Andrei Malgin. Malgini allikas väitis, et dokumentides kirjeldatakse seda residentsi riigiametnike spetsiaalse puhkemajana.

Sobesedniku sõnul ehitas residentsi ehitusfirma Rosinzhiniring. Sobesedniku teatel ehitas Rosinzhiniring ka Igora suusakordi, mille omanik on Svetlana Krivonogova. Krivonogova on endine koristaja ja väidetavalt Putini kolmanda tütre Luiza Rosova ema.

Ametlikult rahastas residentsi ehitamist selle ametlik omanik gaasifirma Gazprom. Gazpromi enamusosanik on Vene riik. Residentsi hooldamise eest vastutab Gazprom Sotinvest, sama ettevõte müüs kolm hektarit maad Moskva äärelinnas endisele võimlejale Alina Kabajevale. Kabajeva on Putini oletatav elukaaslane.

Kinnisvara haldamisega on veel seotud Svod International. Tegemist on eliitsuvilaid haldava ettevõttega, mille üürnike hulka kuuluvad Alina Kabajeva ema ja Venemaa rahvuskaardi ülema Viktor Zolotovi poeg.

Krasnodari krai residents on 3800 ruutmeetrit suur, seal on hulk magamistube ja spetsiaalne kaminaruum. Maja asub mägedes ja selle juurde viib 2775-meetrine köisraudtee. Krundil asub veel kahekorruseline saunamaja ja 385 ruutmeetri suurune bassein.

Sisekujunduses on residentsi ehitamisel kasutatud tammepuidust põrandakatet, mille ruutmeetri hind on umbes neli ja pool tuhat eurot. Samuti on seal Saksamaa firma Blüthneri tiibklaver, mis maksab umbes 100 000 eurot. Konkreetne mudel ehitati spetsiaalselt Venemaa viimasele tsaarile Nikolai II-le.

Samuti on residentsis veel mitmeid luksusesemeid Prantsumaalt ja Itaaliast. Näiteks on seal Prantsuse päritolu küünlahoidja, mis maksab umbes kaks tuhat eurot.

2021. aasta veebruaris kirjutas uurimisrühm Proekt, et Putinil võib Venemaal olla vähemalt 20 residentsi.