Tuhanded inimesed osalesid pühapäeval võimude hoiatusi trotsides meeleavaldustel, kus nõuti Navalnõi vabastamist vahi alt. OVD Info andmetel peeti Moskvas kinni ligi 1800 ja Peterburis ligi 1200 inimest.

Politsei vahistas ka Navalnõi abikaasa Julia Navalnaja, kes peeti kinni ka eelmisenädala meelevalduste ajal. Navalnaja vabastati pühapäeva õhtul. Advokaadi sõnul peab Navalnaja esmaspäeval ilmuma kell 10 hommikul algavale kohtuistungile ning teda võib süüdimõistmise korral oodata 15 päevane arest.

Vene peaprokuratuur teatas esmaspäeval, et toetab vanglaameti taotlust pöörata Navalnõi tingimisi vanglakaristus täitmisele.

"Taotlus on prokuratuuri hinnangul seaduslik ja õigustatud," märkis peaprokuratuur avalduses.

Navalnõi meeskond on kutsunud tema toetajaid kogunema teisipäeval Moskva Simonovski ringkonnakohtu ette, kus algab kohus opositsioonijuhi üle.

Miitingud toimusid pühapäeval nii Kamtšatka, Primorje krai kui Habarovski krai linnades. Politsei vahistas mitmeid meeleavaldusele tulnud protestijaid. Vladivostokis ja Habarovskis kogunesid meeleavaldajad keskväljakule, miiting kestis umbes tunni.

Näiteks Omskis osales meelevaldusel tuhatkond inimest, Jekaterinburgis ligikaudu 7000, vahendas BBC Venemaa meediat.

Vene võimud on andnud mitu hoiatust meeleavaldustel osalemise eest, sealjuures ähvardatakse protestijaid kriminaalkaristusega.

Moskva politsei teatas seitsme metroojaama sulgemisest, samuti piirati jalakäijate liiklust kesklinnas.

Kõik piirkonnas asuvad restoranid ja poed suleti ning ühistransport suunati ümber. Samuti nõutakse toitlustusasutustel wifi-võrgu väljalülitamist.

Võimud on nõudnud ka internetiplatvormidelt trahvide ähvardusel kustutada meeleavaldustele ärgitavaid postitusi.

Lõppeval nädalal pandi märtsi lõpuni koduaresti mitu Navalnõi kaastöötajat, sealjuures advokaat Ljubov Sobol, samuti Navalnõi vend Oleg. Neid süüdistatakse koroonaviiruse piirangute rikkumises üleskutsetega tulla meelt avaldama.

USA mõistis hukka meeleavalduste mahasurumise

USA välisminister Antony Blinken mõistis pühapäeval hukka Vene võimude karmi reaktsiooni meeleavaldustele, kus nõutakse vangistatud opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi vabastamist.

"USA taunib Vene võimude jätkuvat karmi taktikat rahumeelsete protestijate ja ajakirjanike vastu teist nädalat järjest," kirjutas Blinken oma ametlikul Twitteri kontol.

"Me kordame oma üleskutset Venemaale vabastada need, kes on kinni peetud oma inimõiguste kasutamise eest," lisas ta pärast seda, kui Vene politsei oli kinni võtnud üle tuhande inimese, neist vähemalt 142 Moskvas.

Moskva omakorda süüdistas Ühendriike jämedas sekkumises Venemaa siseasjadesse.

"USA jõhker sekkumine Venemaa siseasjadesse on samasugune tõendatud fakt, nagu ka võltsingute ja sanktsioneerimate meeleavaldustele ässitamise avaldamine Washingtoni kontrolli all olevatel internetiplatvormidel," seisab Vene välisministeeriumi Facebooki lehel.

"Seadusrikkumise toetamine USA välisministri Antony Blinkeni poolt on veel üks kinnitus Washingtoni kulissidetagusele tegevusele," lisas ministeerium, kelle sõnul on tegemist osaga Venemaa heidutamise strateegiast.

The U.S. condemns the persistent use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists by Russian authorities for a second week straight. We renew our call for Russia to release those detained for exercising their human rights, including Aleksey Navalny.