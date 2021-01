Eesti Hasartmängude Korraldajate Liidu direktor Tõnis Rüütel pöördus kasiinodele kehtivate koroonapiirangute tõttu rahandusministeeriumi poole. Muu hulgas märkis ta, et piirangute tõttu väheneva hasartmängumaksu laekumise tõttu jäävad toetusest ilma ka hasartmängumaksust tuge saanud ühingud. Veebruarist võivad kasiinod olla avatud kuni kella üheksani õhtul.

Rüütel kirjutas pöördumises ministeeriumi poole, et Eesti kasiinodes ja mänguautomaatide saalides töötab kokki ligi 700 inimest ning hasartmängusektori avamine taastab maksutulu laekumise, säilitab töökohti ja hoiab ära täiendava kulu töötukassale.

Neljapäeva õhtul teatavaks tehtud piirangute alusel võivad kasiinod olla nagu restoranid, baarid ja ööklubidki edaspidi avatud kuni kella üheksani õhtul.

Hasartmängumaksu laekumine on piirangute tõttu oluliselt langenud. "Sektor maksis 2019. aastal riigile hasartmängumaksu kokku 14 229 273 eurot. Sellele lisanduvad käibemaks (mille tagasiarvestuse võimalust hasartmängusektoril ei ole), tulumaks ja sotsiaalmaks," kirjutas ta.

Möödunud aasta kevadel tühistas sotsiaalministeerium väikeprojektide taotlusvoorud seoses vähenenud hasartmängumaksust laekuva tuluga.

Rüütli sõnul on tulubaasi vähenemise osas pöördunud EHKL-i poole ka heategevusorganisatsioonid. "Seni kuni sektori ettevõtted on sunnitud oma uksed suletuna hoidma, vähenebki maksutulu, sh hasartmängumaksust riigile laekuv tulu, mis on mõeldud taoliste organisatsioonide finantseerimiseks," kirjutas Rüütel.

Rüütel märkis, et kui õnnemängusaalid jääksid ka veebruaris suletuks, tekitaks see täiendava terava probleemi ka seoses tööjõuga ning see tähendaks uut koondamislainet.