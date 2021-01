Põlluaas ütles ERR-ile, et EKRE esitab juba veebruaris ja ka märtsis aseesimehe kohale tõenäoliselt erakonna esimehe Martin Helme kandidatuuri. Ta lisas, et jutuks on aga olnud ka tema enda kandideerimine. Martin Helme rääkis aga, et sotsiaaldemokraadid Henn Põlluaasa riigikogu aseesimehe kohale ei toeta.

Martin Helme ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kuni riigikogu juhatuse korralise valimiseni märtsikuus on opositsioonil kaks juhatuse kohta.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et enamasti kuulub teise aseesimehe koht opositsiooni suurimale erakonnale. Samas tuleb tema sõnul vaadata ka seda ametikohta osana opositsioonile kuuluvate teiste ametikohtade tervikpaketist, mis tuleb omavahel ära jagada.

"Seda kõike vaadatakse tervikuna ja püütakse leida tasakaal opositsioonierakondade suurustest tulenevalt," lausus Seeder.

Martin Helme nimetas riigikogu komisjonid, kus opositsioonierakonnad saavad aseesimehe koha. Need jagunevad järgmiselt. Sotsid saavad aseesimehe koha Euroopa Liidu asjade komisjonis, põhiseaduskomisjonis, sotsiaalkomisjonis, õiguskomisjonis ja esimehe koha korruptsioonivastases erikomisjonis.

Isamaa saab aseesimehe koha keskkonnakomisjonis, majanduskomisjonis, rahanduskomisjonis, väliskomisjonis ja esimehe koha riigieelarve kontrolli erikomisjonis.

EKRE saab aseesimehe koha kultuurikomisjonis, maaelukomisjonis, riigikaitsekomisjonis ja esimehe koha julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Kalvi Kõva pakkus, et korraliste riigikogu juhatuse valimisteni võiks aseesimehena jätkata Helir-Valdor Seeder. "Ma kutsun üles, et opositsioon võiks märtsini Helir-Valdor Seederil lasta see ametiaeg lõpuni olla. Et valitakse üks saadik Siim Kallase asemele," lausus Kõva.

Opositsioonile kuuluvad riigikogu teise aseesimehe, kahe erikomisjoni esimehe esimeeste kohad.

Riigikogu neljapäevasel täiskogu istungil teatas enda tagasiastumisest riigikogu teine aseesimees Siim Kallas (Reformierakond).

8. veebruaril toimuvad aseeesimeeste erakorralised valimised. Märtsis valitakse aga terve riigikogu juhatus ning siis kandideerib esimehe kohale ilmselt Keskerakonna esimees Jüri Ratas, aseesimeheks aga reformierakondlane Hanno Pevkur.