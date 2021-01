"Erakonna väga suur enamus on juba väljendanud seda soovi, et selleks võiks saada erakonna esimees Jüri Ratas. Ka mina toetan seda," ütles Reps.

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimehe valimised on Repsi sõnul veebruari esimesel nädalal. "Suure tõenäosusega nende arutelude tulemusena, mis siin viimased nädalad on olnud, on fraktsiooni juhtkond nii Mailis Reps, Kersti Sarapuu kui ka Andrei Korobeinik ja eks siis fraktsioon peab oma arvamuse ütlema," lausus Reps.

Reps rääkis, et koalitsiooni muutus toob kaasa muutused ka probleem- ning erikomisjonides.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles, et Reformierakonna poolt kandideerib riigikogu aseesimeeste valimistel Hanno Pevkur.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimeesteks said Heidy Purga ja Erkki Keldo.