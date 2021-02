Pärast Siim Kallase tagasiastumist riigikogu aseesimehe kohalt tekkis parlamendis olukord, kus enne märtsi teises pooles toimuvaid korralisi juhatuse valimisi peavad toimuma erakorralised valimised, et valida pooleteiseks kuuks ametisse kaks aseesimeest.

Praegune spiiker Henn Põlluaas ütles eelmisel reedel ERR-ile, et EKRE esitab nii erakorralistel kui korralistel valimistel aseesimehe kohale ilmselt erakonna esimehe Martin Helme kandidatuuri. Kolmapäeval ütles erakonna pressiesindaja ERR-ile, et kandidaat otsustatakse viimasel hetkel ehk esmaspäeva hommikul fraktsiooni koosolekul.

Helme võimalik kandidatuur ei meeldi samuti opositsioonis olevatele Isamaale ja sotsiaaldemokraatidele (SDE), sest sel juhul oleks poolteist kuud EKRE käes kaks riigikogu juhatuse kohta kolmest.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder nimetas sellist olukorda kummaliseks. "See ei ole tavapärane ega kooskõlas senise praktikaga, et ühele opositsioonierakonnale kuulub riigikogu esimehe ja aseesimehe koht. Peale kokku leppima, kuidas see olukord saab poolteist kuud olema, ja need otsad on meil (opositsioonierakondadel – toim.) lahti," lausus Seeder.

SDE fraktsiooni esimees Indrek Saar kinnitas samuti ERR-ile, et kokkulepet veel pole, kuid võimalust, et EKRE kätte jääks kaks juhatuse kohta, nimetas ta ebanormaalseks.

"Martin Helmet ei saa me kindlasti toetada esmaspäeval. Helme on ju valitsuse väljavahetamise protsessis ähvardanud, et riigikogu töö pannakse seisma," märkis Saar.

Saare sõnul tekitab Helme kandidatuur ka korralisteks juhatuse valimisteks sotsides küsimusi. "Ega meil arusaadavatel põhjustel pole tema suhtes teab mis suurt usaldust tekkinud," nentis ta.

Seeder märkis, et kogu segaduse tekitanud Siim Kallase tagasiastumine tekitab seni imestust ning opositsioon peab nüüd parlamendis tekkinud segaduse ise koalitsiooni asemel lahendama.

"Henn Põlluaas tagasi ei astu ja on riigikogu esimees korraliste valimisteni. Minu arust oleks olnud loogiline, et Siim Kallas oleks ka samamoodi jätkanud ja praegune juhatus oleks märtsi lõpuni jätkanud. Kui nüüd on võimalik tasakaalukalt juhatus moodustada, siis me eelistame seda," lausus Seeder.

Seederi sõnul olid opositsioonierakonnad enne Kallase tagasiastumist läbirääkimistega jõudnud juba üsna kaugele ning aseesimehe kandidaadi kohta olid eelkokkulepped tehtud.