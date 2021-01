Liimets märkis pärast kohtumist antud pressikonverentsil, et reedel oli kõne all näiteks vaktsineeritute piiriületus ning arutati ka digitaalset lahendust koroonanegatiivsete reisijate jaoks.

Haavisto sõnul on Soome pool avatud mõttele, et laevafirmad hakkaksid eeldama Eestist Soome reisijatelt negatiivse koroonatesti tõendit, kuid lahendamist vajavad sellega seotud juriidilised küsimused.

"Juriidilised küsimused on komplekssed. Üks peamine küsimus on see, kas on võimalik seada sellist kohustust reisijale. Neid küsimusi peavad õiguseksperdid arutama. Kui kiiresti see lahendus tuleb, seda peame vaatama järgmine nädalal edasi," rääkis Liimets "Aktuaalsele kaamerale".

Liimets ütles, et mõlemal osapoolel on tahe olukorda lahendada.

"Eesti poolt mõistame Soome muret ja püüdsime selles raamistikus arutada, kuidas on võimalik säliitada tööränne moel, mis arvestab viiruse piiramise leviku vajadust. Käsitlesime ettepanekuid, mis Eesti pool on lauale pannud. Täna otseseid lahendusi me ei saanud välja pakkuda, sest seda küsimust ei saa otsustada välisministrid, vaid see on väga lai küsimus, mida arutavad sotsiaalministeeriumid ja terviseamet. Töö jätkub järgmine nädal, et leida sellele küsimusele lahendus," rääkis ta.