Soome on üldiselt toetanud kõrgetasemelisi kohtumisi Venemaaga ja pidanud nende toimumiste arvu liiga väikeseks, teatas Helsingin Sanomat.

Borrell soovis minna Moskvasse EL-i ja Venemaa suhteid arutama, kuid kõik ei läinud nii, nagu ta ootas. Haavisto on nüüd järgmine Venemaa kõrge külaline.

"Teadsin et visiidil Moskvasse on riske. Mul polnud illusioone ja pärast visiiti on neid veelgi vähem," ütles Borrell teisipäeval Euroopa Parlamendis.

Borrelli sõnul tuleb välispoliitikas pidada dialoogi. "Ma arvan, et olin õigel ajal õiges kohas," lisas Borrell

Venemaa välisministri Sergei Lavrovi jaoks oli Borrelli visiit ka sisepoliitiline võimalus. Pressikonverentsi käigus sai Lavrov demonstreerida oma positsiooni tugevust välisministrina.