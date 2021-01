India farmerid alustasid suurtootjaid soosivate seaduste vastu näljastreiki

Meelt on avaldatud juba nädalaid ning kohati vägivaldseks kujunenud protestides on üks inimene ka surma saanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei varju vägivalla ja jõu taha. Kuni need kolm seadust tagasi pole võetud, me siit ei liigu," ütles üks meeleavaldusel osaleja.

Taluliitude ja valitsuse kõnelused on sealjuures ummikus, põllumeestele ei sobi ka valitsuse ettepanek panna uued seadused 18 kuuks ootele.

Nõutakse seaduste kehtetuks kuulutamist. Tänane näljastreik langeb kokku India iseseisvusjuhi Mahatma Gandhi surma-aastapäevaga.