Aasia ekspert: India valitsus tahab viia põllumajanduse üle turumajandusele

India põllumehed protestivad uute põllumajandusseaduste vastu, mis farmerite väitel soosivad suurtootjaid.

Kalda selgitas, et valitsus püüab viia Indiat turumajanduse poole.

"BJP valitsus, hindu radikaalid on viinud Indiat viimase 20-25 aasta jooksul turumajanduse poole. /.../ Kongressipartei oli see, kes India iseseisvumisest alates võttis eeskuju Nõukogude Liidust, kehtisid viisaastakud aastani 2017 ehk plaanimajandus, sellega kaasneb minimaalne kokkuostuhind, subsiidiumid, mis põllumajandusele olid. See oli arusaadav sel hetkel, kui oli vaja põllumajandust elavdada," rääkis Kalda.

"See, mida BJP üritab nende seadustega teha, on minna normaalsele turumajandusele, millega meie Läänes oleme harjunud, et hind kujuneks turusituatsioonist vastavalt ja kui Indial oleks vaja, võiks osta viletsamal järjel olevatelt riikidelt, kus ka näiteks toodetakse riisi," lisas ta.

Kalda sõnul ei ole praegu protestijate ja valitsuse vahel kompromissivõimalust näha.

"Ma ei näe seda vastutulekut. Äärmisel juhul lepitakse kokku mingis üleminekuperioodis," sõnas ta.

Kalda tõi aga välja, et Indias protestivad praegu need paigad, kus kõige rohkem toodetakse, näiteks Punjabi, aga ei protesti need piirkonnad, kus on juba maareform läbi viidud, näiteks Tamil Nadu ja Kerala, kus on ammu talupoegadele jagatud maa ja piiratud suurmaaomand.

"Ma arvan, et pigem tuleb siit selline tõeline maareform, mida pole India iseseisvumisest alates tehtud, et maad hakkavad harima reaalselt maaomanikud ehk tekivad väiketalupojad," ütles ta.