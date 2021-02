Raadi vana lennuvälja ala on aastaid olnud Tartu harrastusrallitajate lemmik kogunemiskoht. Kuigi piirkonnas on ka ametlik libedasõidu õppimiseks mõeldud libedarada, kipuvad lõbusõitjad autoga ringi libisema just ERM-i ees ja taga olevas parklas.

ERM-i direktor Alar Karis ütles ERR-ile, et muuseumi turvamehed peavad tihtilugu sellistele autojuhtidele parklasse politsei kutsuma.

"Aga tihti on ikka nii, et driftijatel on kiiremad masinad kui politseil. Või kui neid aetakse ka siit minema, siis nad on paari tunni pärast tagasi. /---/ See asi on lõppenud ka nii, et on lõhutud ära meie stendid," sõnas Karis.

PPA lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk sõnas ERR-ile, et kuigi muuseumi ümber käiakse autodega huligaanitsemas aastaringselt, on lumine talv sedasorti lustimist juurde toonud.

Et tihti tehakse lõbusõitu just öösiti, on politseile on tulnud ka kaebusi kohalikelt autode müra osas. Kuigi mitmed väljakutsed tulevad Raadilt, testitakse autoga maa libedust sisuliselt igas suuremas parklas.

"Paraku on seal seltskondades ka neid, kes ei taha lihtsalt jutust aru saada. Oleme pidanud neid trahvima ja keerulisematel juhtudel selle sõiduki käest ära võtma ka. Meil on siin päris mitmeid näiteid juba, kus need samad juhid, kes arvavad et nad sõidukit väga hästi kontrollivad, lõpetavad ikka mõne posti otsas või kellegi teise sõiduki vastas," sõnas Virk.

ERM-i direktor arvas, et põhjus võib olla selles, et pole piisavalt ametlikke libedaradu. "Siis tullakse otsima neid kohti, mis ei ole ametlikud ja segavad igapäevaelu," lisas ta.

Samas on olemas jäärajad, kus sellist sõitu võib teha ka legaalselt. Näiteks on üheks Roiu jäärada. Selle haldaja Hindrek Sukk ütles ERR-ile, et radasid ilmselt on küll piisavalt, aga inimesed nende eest maksta ei soovi.

"Tahes-tahtmata inimesed jah ei raatsi maksta seda raja kasutustasu, see on meil kümme eurot auto pealt päevapilet. Aga leitakse, et linnatänavatel on huvitavam äkki. Olen näinud, olen aastaid-aastaid tagasi ka käinud, aga täiesti ebahuvitav," sõnas ta.

Kui Roiu jäärada on rajatud põllule, siis on osa Eesti jääradasid, need mis rajatud veekogudele, praegu sissevajumisohu tõttu suletud.