Venemaa meeleavaldused on toonud tänavatele kümneid tuhandeid inimesi

Kui Aleksei Navalnõi hulljulgelt Saksamaalt tagasi koju pöördus ja juba lennujaama passikontrollis kinni võeti, oli põhiküsimuseks: mil määral ja kas üldse see samm venemaalasi kõnetab. Pühapäevastel meeleavaldustel tuli aga tänavale kümneid tuhandeid inimesi ning võimud võtsid vahi alla üle 5000 inimese.

Navalnõi filmi Putini paleest on vaadatud kümned miljonid kordi. Sama haaravaks etteasteks on osutunud aktivistide läbiotsimised ja vahistamised, mida on olnud võimalik jälgida opositsioonilise ning sotsiaalmeedia vahendusel.

Navalnõi peeti kinni Venemaale saabudes passikontrollis 17. jaanuaril. Vanglaamet FSIN kirjutas oma avalduses, et pidas Navalnõi kinni 2014. aasta tingimisi karistuse katseaja nõuete "korduva rikkumise" eest.

Valdavaks süüdistuseks opositsiooniaktivistidele on esitatud sanitaarnõuete ehk koroonareeglite rikkumine. Vastav seadus võeti vastu augustis ja siis ei osanud keegi ette näha, et seda võiks kasutada sellisel moel.

Sanitaarnormide rikkuja võib vangi panna kuni kaheks aastaks.

Lisaks Navalnõile ja ta naisele vahistati ka Navalnõi vend Oleg. Oleg, Navalnõi abi Ljubov Sobol ja Pussy Rioti aktivist Maria Aljohhina ja veel hulk teisi aktiviste pandi kuni 23. märtsini koduaresti.

Neljapäeval kutsusid kõik Euroopa Liidu riigid, välja arvatud Ungari, vahistatud opositsionääre vabastama. Kreml ei jätnud vastust andmata ning kutsus lääneriike tegelema enda probleemidega.

Reedel andis Kreml Putini palee asjus vastulöögi. Vene riigitelevisiooni ajakirjanik tegi kõnealuses rajatises ringkäigu. Hoone on väidetavalt alles ehitusjärgus ja pole sugugi nii uhke, kui Navalnõi kirjeldab.

Päev hiljem teatas Putinile lähedal seisev ärimees Arkadi Rotenberg, et ehitatav hotell kuulub hoopiski talle. Selle selgituse väljaütlemine pärast Navalnõi filmi avaldamist võttis aega poolteist nädalat.

Tõehetk saabus aga mõneti pühapäeval, mil toimus teine ülevenemaaline meeleavalduste laine Navalnõi toetuseks. Hoolimata sellest, et Moskva kesklinn oli kinni pandud, toimus kogunemisi mitmel pool ja politsei etteasted olid muljetavaldavad.

Väiksemad meeleavaldused toimusid üle kogu riigi. Novosibirskis oli lumi sihilikult kõnniteedele lükatud, et inimesed ei saaks seal suurte hulkadena liikuda.

"Ma sündisin Putini režiimi ajal ja ma ei taha ka surra tema valitsemise all. Seetõttu ma tulingi tänavale," võttis meeleavaldused kokku Novosibirski elanik Ivan.

Pühapäevastel meeleavaldustel vahistati veel rohkem inimesi, kui 23. jaanuaril, üle 5000.