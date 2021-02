Eesti välisminister: Soome piirangud on vastuolus EL-i põhiväärtusega

Soome jaanuari lõpus kehtestatud täiendavad sissesõidupiirangud on Eesti vaatest mureks nii Soomes tööl käivate inimeste pärast kui seetõttu, et piirangud on vastuolus Euroopa Liidu ühe põhiväärtusega, ütles Eesti uus välisminister Eva-Maria Liimets usutluses Eesti Päevalehele.

"See mure on tõepoolest suur ja just seetõttu, et see on vastuolus EL-i ühe põhiväärtusega. Ka selle tõttu, et kahjustab konkreetselt väga suurt hulka eestlasi, kes töötavad Soomes. Ja on väga kahju, et Soomes töötavad eestlased peavad tegema valiku oma töö ja selle vahel, kas nad näevad nädalavahetusel oma peret ja lapsi. Eesti huvides on küsimus võimalikult kiiresti lahendada," ütles Liimets ajalehele.

"Me töötame ses mõttes kahe küsimusega. Üks on see, et neid piiranguid leevendataks enne 25. veebruari, mis on praegune tähtaeg, kuid teiselt poolt, et need ei pikeneks või kui olukord uuesti eskaleerub, et meil oleks valmis lahendus," lisas Eesti välisminister.

Usaldusmeetmetena on Liimetsa sõnul esimesena laual see, et toimuks transpordivahendis testimine ja Soome pool saaks olla rahul, et Eestist saabujad on koroonaviiruse suhtes negatiivsed ehk terved.

Vastuseks ajakirjaniku küsimusele, miks Soome ei suvatsenud otsida kahepoolset lahendust, enne kui piirangud kehtestas, vastas Liimets, et igalt inimeselt proovi nõudmine oleks vabaduste piiramine.

"Ikkagi loodame, et Soome kaasamõtlemine [enne riiki sisenemist testimise osas] tuleb ja samuti on valmisolek meie laevafirmadel. Et see on võimalik, veendusin ma ise Soome sõites – lennuki pardale oli võimalik saada üksnes siis, kui esitada oli negatiivne koroonaproov. Samal ajal on oluline töötada selle nimel, et koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla saada ning EL-is ühiselt tagada piirangud ja meetmed riikidevaheliseks liikumiseks," lisas Liimets.

Liimets ei andnud selget vastust küsimusele, kas Eesti kavatseb küsida Euroopa Liidu hinnangut sellisele tegevusele, kus kogu tööjõu liikumine pannakse kinni kahe kahtlase erandiga.

"Eesti ja Soome häid suhteid arvestades on meie esimene eesmärk rääkida soomlastega ja püüda leida lahendus. Kavatsen kindlasti rääkida veel Soome välisministriga, vajaduse korral saavad seda küsimust arutada peaministrid," ütles Liimets.

Soome peatas sisuliselt mõnede erialast tuleneva erandiga nagu meditsiini- ja hooldustöötajad kogu töörände kuni veebruari lõpuni. Piirang puudutab kümneid tuhandeid eestlasi.