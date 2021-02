Soome valitsus valmistab koroonaviiruse epideemiga võitlemiseks ette nakkushaiguste seaduse muutmist. Piiril kohustuslikku koroonatestimist võimaldav eelnõu tõenäoliselt sel nädalal valmis ei saa, teatas YLE.

Soome sotsiaalministri Krista Kiuru sõnul on seaduse muudatustega võimalik piiril paremini organiseerida koroonateste.

"Kodanike mõistmist ja moraali halvendab asjaolu, et inimesed tulevad üle piiride, keelduvad testist ja põhjendavad hiljem, et neil polnud testimiseks võimalust," teatas Kiuru.

Veel otsustab Soome valitsus, kas testima hakatakse kõiki välismaalt saabujaid või ainult kõige suurema koroonaviiruse levikuga riikidest pärit reisijaid.

Tõenäoliselt ei peaks kohustusliku koroonaviiruse testi tegema need inimesed, kellel juba on olnud koroonaviirus või on hiljuti andnud negatiivse testi tulemuse.

Nakkushaiguse seaduse ettevalmistamise üksikasjad on selles osas veel lahtised. Samuti on lahtine, kui vana võib olla negatiivne testitulemus, mis vabastaks Soome piiril kordustesti tegemisest.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi tervisekaitse osakonna direktori Jari Keinäneni sõnul oli varem eelmise koroonatesti tegemise vaheline ajapiirang 48-72 tundi, kuid seda hinnangut veel täpsustatakse.

Koroonatestist keeldumine tooks kaasa karantiini.

Reisija, kes keeldub Soomes koroonatestist, peaks minema karantiini. Karantiin ei oleks aga automaatne, vaid nõuaks alati eraldi ametlikku otsust. Niinimetatud sunnitud koroonatestimine ei tähendaks seega, et testile alternatiiviks oleks kohustuslik karantiini minemine.

"Valmistame ette ettepanekut, mis oleks usaldusväärne ja oleks kooskõlas inimeste põhiõigustega, et parlamendi põhiseaduskomisjon selle heaks kiidaks. Kui me peame võitlema viiruse uute mutatsioonidega, siis see lisab arutluskäigule uue mõõtme," leiab Keinänen.

Praegu Soomes kehtiv nakkushaiguste tõrje seadus lubaks piirkondlikel valitsusasutusel kohustada inimesi tegema koroonateste. Kiuru sõnul ei ole aga piirkondlikud valitsusasutused operatiivsed osalejad.

"Piirkondliku haldusasutuse asemel võiks tervisekontrolli teostada munitsipaal- või haiglaosakonna tasandil, siis oleks testimisel rohkem operatiivsust," teatas Kiuru.

Esmaspäeval avaldas Kiru lootust, et eelnõu valmib sel nädalal.

"Proovime ettepanekuga minna see nädal parlamenti, seda on näinud juba õiguskantsler," ütles Kiuru.

Keinäneni sõnul on mitmed põhiküsimused veel lahtised ja ilmselt Kiuru soovitud ajakava ei suudeta täita.

"On ebatõenäoline, et ettepanek jõuab see nädal parlamenti. Me käime läbi ikka kõik variandid, õiguskantsler pole ettepanekut samuti kirjalikult kommenteerinud," ütles Keinänen

Soome peaministri Sanna Marini sõnul saab testimise kohustuslikust piiril kindlasti suurendada ja samuti tuleb nõuda negatiivseid testitulemusi.