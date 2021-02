Enim liikmeid said mullu juurde Keskerakond ja EKRE

EKRE aseesimees Mart Helme ütles, et nii suurt EKRE-ga liitumise lainet nagu praegu pole tema varem näinud.

Lisaks 60-le, kes registris kirjas, on EKRE kontoris veel 200 avaldust, mis vajavad läbi vaatamist. Helme ütles, et umbes 200 avaldust on veel ringkondades.

"Esmaspäeval võttis Harju-Rapla ringkond vastu 34 liiget, Soomes võeti eile vastu 17 liiget, Läänemaal üleeile õhtul – olin ise ka kohal – oli kolm uut liiget ja niimoodi see koguneb," lausus Helme.

Liitumise põhjuseks ütleb Helme olevat EKRE välja tõrjumise koalitsioonist.

"Ma ise olen vestelnud ka osa inimestega ja inimesed on väga kibestunud, et nii ei saa asjad demokraatlikus riigis käia. Ja ma ütlen, et see on suurel määral ka selline protestiliitumine," ütles Helme.

Keskerakonna juhatuse liige Lauri Laats ütles, et uusi inimesi liitub erakonnaga erinevate aktsioonide ja ka valimiskampaania ajal. Laats leidis, et Keskerakonnaga liitutakse maailmavaate pärast ja erakonda astujad ei otsusta selle järgi, kas erakond on opositsioonis või koalitsioonis.

"Ma arvan, et seda maailmavaadet on nende aastate jooksul inimesteni viidud ja on tekkinud arusaam, mille eest üks või teine erakond seisab," nentis Laats.

Reformierakond korraldas eelmisel aastal kampaania erakonda astumiseks ning liitujaid oli kampaania ajal veidi rohkem kui tavaliselt, ütles Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo. Samal ajal on ka neid, kes erakonnast lahkuvad.

"Näiteid on erinevaid – on tulnud omavalitsusjuhte, eelmistel kohalikel valimistel liitus mitmeid eksperte. Eks see käibki jooksvalt organisatsioonitöö juurde, et tuleb otsida ja suhelda uute inimestega," lausus Laats.